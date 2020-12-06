Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из российских вузов

"И по притоку иностранцев, и по отчислению никакой разницы нет. В период с 1 сентября по 30 ноября прошлого года и этого года отчислились (по - ред.) 2,5 тысячи студентов, мы взяли первые 50 вузов, где больше всего учится иностранцев", - заявил Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".