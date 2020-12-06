Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201206/otchislenie-1587895682.html
Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из российских вузов
Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из российских вузов
Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из вузов РФ с начала учебного года, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:17
2020-12-06T14:37
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_170a78c839cd06b34c76f0ad0bc6773a.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из вузов РФ с начала учебного года, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Ранее в СМИ появилась информация о массовом отчислении иностранных студентов из российских вузов из-за пандемии.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_a0dd562ef9360409e177cc8184413a56.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество

Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из российских вузов

14:17 06.12.2020 (обновлено: 14:37 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из вузов РФ с начала учебного года, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"И по притоку иностранцев, и по отчислению никакой разницы нет. В период с 1 сентября по 30 ноября прошлого года и этого года отчислились (по - ред.) 2,5 тысячи студентов, мы взяли первые 50 вузов, где больше всего учится иностранцев", - заявил Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее в СМИ появилась информация о массовом отчислении иностранных студентов из российских вузов из-за пандемии.
 
Валерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
16:57В Самарской области два человека погибли из-за падения крана в Волгу
16:56В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
16:51На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей
16:35Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству
16:32В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
16:26Зеленский приехал в Донбасс
16:26Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
16:22Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах
16:19Правозащитники заявили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии
16:15Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
16:14В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка
16:08Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
16:06США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
16:02В Югре Ми-8 с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку
15:36Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
15:21СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной
15:20Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
15:17Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете
15:15В США выявили более 210 тысяч новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния