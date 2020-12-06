https://ria.ru/20201206/otchislenie-1587895682.html
Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из российских вузов
Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из российских вузов
Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из вузов РФ с начала учебного года, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:17
2020-12-06T14:17
2020-12-06T14:37
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из вузов РФ с начала учебного года, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Ранее в СМИ появилась информация о массовом отчислении иностранных студентов из российских вузов из-за пандемии.
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валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество