https://ria.ru/20201206/nato-1587927247.html

Генштаб Белоруссии рассказал о действиях НАТО вблизи границы

Генштаб Белоруссии рассказал о действиях НАТО вблизи границы

Страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы Белоруссии, заявил начальник... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T20:02

2020-12-06T20:02

2020-12-06T20:29

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белоруссия

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы Белоруссии, заявил начальник главного управления генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин.По словам начальника управления генштаба, подтверждение тому – "неснижаемая интенсивность полетов авиации боевых, беспилотных летательных аппаратов, в том числе стратегического уровня, таких, как Global Hawk". "Средняя интенсивность полетов авиации на сегодняшний день составляет около 25 самолетовылетов в неделю, что позволяет вести постоянную разведку против нашей страны", - уточнил Косыгин.Он сообщил, что в течение прошедшего года белорусская сторона отметила около 30 как одиночных, так и групповых полетов. Как указал Косыгин, об отработке вопросов применения военной силы также свидетельствует анализ результатов проведенных мероприятий в рамках крупномасштабных учений, проведенных в этом году, – "Защитники Европы-2020"."Анализ замыслов проведенных учений, порядка их проведения позволяет практически со стопроцентной уверенностью говорить о том, что противник, который рассматривался – это Союзное государство - Республика Беларусь и Российская Федерация", - заметил Косыгин. Он также добавил, что аналогичные учения спланированы уже в 2021 году в рамках учений "Защитник-2021".

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20200929/nato-1577939064.html

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нато, белоруссия, в мире