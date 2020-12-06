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Генштаб Белоруссии рассказал о действиях НАТО вблизи границы
Генштаб Белоруссии рассказал о действиях НАТО вблизи границы
Страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы Белоруссии, заявил начальник... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T20:02
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нато
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы Белоруссии, заявил начальник главного управления генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин.По словам начальника управления генштаба, подтверждение тому – "неснижаемая интенсивность полетов авиации боевых, беспилотных летательных аппаратов, в том числе стратегического уровня, таких, как Global Hawk". "Средняя интенсивность полетов авиации на сегодняшний день составляет около 25 самолетовылетов в неделю, что позволяет вести постоянную разведку против нашей страны", - уточнил Косыгин.Он сообщил, что в течение прошедшего года белорусская сторона отметила около 30 как одиночных, так и групповых полетов. Как указал Косыгин, об отработке вопросов применения военной силы также свидетельствует анализ результатов проведенных мероприятий в рамках крупномасштабных учений, проведенных в этом году, – "Защитники Европы-2020"."Анализ замыслов проведенных учений, порядка их проведения позволяет практически со стопроцентной уверенностью говорить о том, что противник, который рассматривался – это Союзное государство - Республика Беларусь и Российская Федерация", - заметил Косыгин. Он также добавил, что аналогичные учения спланированы уже в 2021 году в рамках учений "Защитник-2021".
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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нато, белоруссия, в мире

Генштаб Белоруссии рассказал о действиях НАТО вблизи границы

20:02 06.12.2020 (обновлено: 20:29 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийИстребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы Белоруссии, заявил начальник главного управления генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин.

"Продолжается наращивание возможностей по ведению разведки, в том числе против нашего государства. В настоящее время на завершающий этап вышло дальнейшее совершенствование и развитие системы НАТО AGS, которая функционирует в рамках реализации разведывательных задач, причем задач стратегического уровня. Сохранен высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы с Республикой Беларусь", - сказал Косыгин в интервью телеканалу СТВ, которое показано в воскресенье.

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По словам начальника управления генштаба, подтверждение тому – "неснижаемая интенсивность полетов авиации боевых, беспилотных летательных аппаратов, в том числе стратегического уровня, таких, как Global Hawk". "Средняя интенсивность полетов авиации на сегодняшний день составляет около 25 самолетовылетов в неделю, что позволяет вести постоянную разведку против нашей страны", - уточнил Косыгин.
Он сообщил, что в течение прошедшего года белорусская сторона отметила около 30 как одиночных, так и групповых полетов. Как указал Косыгин, об отработке вопросов применения военной силы также свидетельствует анализ результатов проведенных мероприятий в рамках крупномасштабных учений, проведенных в этом году, – "Защитники Европы-2020".
"Анализ замыслов проведенных учений, порядка их проведения позволяет практически со стопроцентной уверенностью говорить о том, что противник, который рассматривался – это Союзное государство - Республика Беларусь и Российская Федерация", - заметил Косыгин. Он также добавил, что аналогичные учения спланированы уже в 2021 году в рамках учений "Защитник-2021".
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