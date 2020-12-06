https://ria.ru/20201206/narusheniya-1587934022.html

УК "Динамо" прокомментировала сообщения о нарушениях на "Песне года"

УК "Динамо" прокомментировала сообщения о нарушениях на "Песне года"

"Песня года" в субботу прошла с соблюдением всех мер по профилактике коронавирусной инфекции и предписаний Роспотребнадзора, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T21:34

2020-12-06T21:34

2020-12-06T22:54

россия

втб арена

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Песня года" в субботу прошла с соблюдением всех мер по профилактике коронавирусной инфекции и предписаний Роспотребнадзора, заявили РИА Новости в пресс-службе УК "Динамо".Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что съемки новогоднего концерта "Песня года" в Москве на "ВТБ Арена" прошли с нарушением ограничительных мер, введенных из-за сложной эпидемиологической ситуации. Компания АРС, организовавшая съемки, сообщила РИА Новости, что отрицает нарушения ограничений по COVID при съемках.Там отметили, что стюарды на трибунах и в партере следили за ношением масок в течение всего мероприятия и каждые 10 минут в зале и фойе звучали объявления о важности использования средств индивидуальной защиты.

https://ria.ru/20201204/basta-1587631135.html

https://ria.ru/20201203/basta-1587485975.html

россия

москва

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россия, втб арена, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия