УК "Динамо" прокомментировала сообщения о нарушениях на "Песне года"
21:34 06.12.2020 (обновлено: 22:54 06.12.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастники группы "Иванушки International" на концерте "Песня года - 2020
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Песня года" в субботу прошла с соблюдением всех мер по профилактике коронавирусной инфекции и предписаний Роспотребнадзора, заявили РИА Новости в пресс-службе УК "Динамо".
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что съемки новогоднего концерта "Песня года" в Москве на "ВТБ Арена" прошли с нарушением ограничительных мер, введенных из-за сложной эпидемиологической ситуации. Компания АРС, организовавшая съемки, сообщила РИА Новости, что отрицает нарушения ограничений по COVID при съемках.
"Мероприятие прошло с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора и мер по профилактике коронавирусной инфекции: количество зрителей не превышало 25% от общей вместимости, зрители, не находящиеся в одной контактной группе, были рассажены с соблюдением дистанции в 1,5 метра", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что стюарды на трибунах и в партере следили за ношением масок в течение всего мероприятия и каждые 10 минут в зале и фойе звучали объявления о важности использования средств индивидуальной защиты.
"На всей территории стадиона были расставлены диспенсеры с дезинфицирующим средством. Все участники шоу, в том числе журналисты и административный штаб, прошли тесты на COVID-19", - добавили в пресс-службе.