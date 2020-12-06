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Первый российский темнокожий чиновник удивился избранию Гитлера в Намибии
Первый российский темнокожий чиновник удивился избранию Гитлера в Намибии
Бывший депутат поселкового совета Новозавидова в Конаковском районе Тверской области Жан Грегуар Сагбо в беседе с "Говорит Москва" признался, что шокирован... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T13:38
2020-12-06T13:38
тверская область
африка
намибия
адольф гитлер
в мире
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Бывший депутат поселкового совета Новозавидова в Конаковском районе Тверской области Жан Грегуар Сагбо в беседе с "Говорит Москва" признался, что шокирован победой Адольфа Гитлера Уунона на региональных выборах в Намибии.Он даже уточнил, не является ли подобное сообщение шуткой."Я шокирован, что такое именно в Африке происходит. Особенно зная по истории, что немцы делали в Намибии. Безумие какое-то. Даже люди, которые необразованные в Африке, они знают, кто такой Гитлер", — пояснил бывший депутат.Ранее газета Washington Post сообщила, что на выборах в Намибии одержал победу политик по имени Адольф Гитлер Уунона. Он набрал 85 процентов голосов и прошел в региональный совет от правящей партии "Народная организация Юго-Западной Африки".Газета отметила, что в официальном списке кандидатов имя политика было сокращено до "Adolf H. Uunona".Уунона в интервью Bild рассказал, что не имеет никакого отношения к "нацистской идеологии". Также политик отметил, что он не стремится к "мировому господству".Уунона также предположил, что его отец не понимал, с чем ассоциируется имя Гитлера, когда называл своего сына в его честь.
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африка
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тверская область, африка, намибия, адольф гитлер, в мире

Первый российский темнокожий чиновник удивился избранию Гитлера в Намибии

13:38 06.12.2020
 
Адольф Гитлер Уунона одержал победу на выборах в Намибии
Адольф Гитлер Уунона одержал победу на выборах в Намибии - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Бывший депутат поселкового совета Новозавидова в Конаковском районе Тверской области Жан Грегуар Сагбо в беседе с "Говорит Москва" признался, что шокирован победой Адольфа Гитлера Уунона на региональных выборах в Намибии.
Он даже уточнил, не является ли подобное сообщение шуткой.
"Я шокирован, что такое именно в Африке происходит. Особенно зная по истории, что немцы делали в Намибии. Безумие какое-то. Даже люди, которые необразованные в Африке, они знают, кто такой Гитлер", — пояснил бывший депутат.
Ранее газета Washington Post сообщила, что на выборах в Намибии одержал победу политик по имени Адольф Гитлер Уунона. Он набрал 85 процентов голосов и прошел в региональный совет от правящей партии "Народная организация Юго-Западной Африки".
Газета отметила, что в официальном списке кандидатов имя политика было сокращено до "Adolf H. Uunona".
Уунона в интервью Bild рассказал, что не имеет никакого отношения к "нацистской идеологии". Также политик отметил, что он не стремится к "мировому господству".
Уунона также предположил, что его отец не понимал, с чем ассоциируется имя Гитлера, когда называл своего сына в его честь.
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Тверская областьАфрикаНамибияАдольф ГитлерВ мире
 
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