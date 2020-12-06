https://ria.ru/20201206/myasnikov-1587914193.html
Мясников назвал продукты, ускоряющие старение
Мясников назвал продукты, ускоряющие старение
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал продукты, которые ускоряют процесс старения. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T17:26
2020-12-06T17:26
2020-12-06T19:08
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал продукты, которые ускоряют процесс старения.По его словам, основной рацион должен включать в себя преимущественно овощи, фрукты, вареное мясо, рыбу и кисломолочные продукты. При этом иногда допустимо позволять себе "неполезные" продукты.Мясников добавил, что вся пища, где содержится избыточное количество сахара, соли и "неправильных жиров", ускоряют процесс старения. Помимо этого, переедание и избыток калорий, по словам врача, влияют на организм аналогичным образом.В качестве примера он привел селедку, которая крайне полезна для организма, однако из-за того, что чаще всего эту рыбу готовят в маринаде, она содержит слишком большое количество соли, в одном кусочке может содержаться суточная доля натрия. "Это не полезные свойства селедки уравновешиваются вредными, а вредные свойства селедки уравновешиваются вот теми полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые в ней содержатся", — отметил Мясников.Также в числе ускоряющих старение продуктов врач перечислил пережаренное мясо и колбасные изделия. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения признала в 2015 году все колбасы, сосиски, сардельки и бекон продуктами, содержащими канцерогены.
https://ria.ru/20201107/myasnikov-1583529141.html
https://ria.ru/20201114/produkty-1584640721.html
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
назвал продукты, которые ускоряют процесс старения.
По его словам, основной рацион должен включать в себя преимущественно овощи, фрукты, вареное мясо, рыбу и кисломолочные продукты. При этом иногда допустимо позволять себе "неполезные" продукты.
Мясников добавил, что вся пища, где содержится избыточное количество сахара, соли и "неправильных жиров", ускоряют процесс старения. Помимо этого, переедание и избыток калорий, по словам врача, влияют на организм аналогичным образом.
В качестве примера он привел селедку, которая крайне полезна для организма, однако из-за того, что чаще всего эту рыбу готовят в маринаде, она содержит слишком большое количество соли, в одном кусочке может содержаться суточная доля натрия.
"Это не полезные свойства селедки уравновешиваются вредными, а вредные свойства селедки уравновешиваются вот теми полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые в ней содержатся", — отметил Мясников.
Также в числе ускоряющих старение продуктов врач перечислил пережаренное мясо и колбасные изделия. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения признала в 2015 году все колбасы, сосиски, сардельки и бекон продуктами, содержащими канцерогены.