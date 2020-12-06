https://ria.ru/20201206/most-1587873776.html

Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский

Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский

Движение по мосту на остров Русский, закрытое 21 ноября из-за обледенения вант, открылось в воскресенье, сообщает обслуживающая организация ДСД "Дальний... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T09:57

2020-12-06T09:57

2020-12-06T11:03

последствия непогоды в приморье

русский (остров)

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Движение по мосту на остров Русский, закрытое 21 ноября из-за обледенения вант, открылось в воскресенье, сообщает обслуживающая организация ДСД "Дальний Восток".

русский (остров)

владивосток

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Первые автомобили проехали по очищенному от обледенения мосту на остров Русский После сильного циклона в конце ноября мост на остров Русский несколько дней очищали от обледенения. 6 декабря по нему вновь открыли движение. Смотрите на видео, как по мосту поехали первые автомобили. 2020-12-06T09:57 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, общество