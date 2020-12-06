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Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский
Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский
Движение по мосту на остров Русский, закрытое 21 ноября из-за обледенения вант, открылось в воскресенье, сообщает обслуживающая организация ДСД "Дальний... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T09:57
2020-12-06T09:57
2020-12-06T11:03
последствия непогоды в приморье
русский (остров)
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Движение по мосту на остров Русский, закрытое 21 ноября из-за обледенения вант, открылось в воскресенье, сообщает обслуживающая организация ДСД "Дальний Восток".
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Первые автомобили проехали по очищенному от обледенения мосту на остров Русский
После сильного циклона в конце ноября мост на остров Русский несколько дней очищали от обледенения. 6 декабря по нему вновь открыли движение. Смотрите на видео, как по мосту поехали первые автомобили.
2020-12-06T09:57
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видео, последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, общество