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Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский
Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский
Движение по мосту на остров Русский, закрытое 21 ноября из-за обледенения вант, открылось в воскресенье, сообщает обслуживающая организация ДСД "Дальний... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T09:57
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последствия непогоды в приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Движение по мосту на остров Русский, закрытое 21 ноября из-за обледенения вант, открылось в воскресенье, сообщает обслуживающая организация ДСД "Дальний Восток".
русский (остров)
владивосток
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РИА Новости
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4.7
96
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Первые автомобили проехали по очищенному от обледенения мосту на остров Русский
После сильного циклона в конце ноября мост на остров Русский несколько дней очищали от обледенения. 6 декабря по нему вновь открыли движение. Смотрите на видео, как по мосту поехали первые автомобили.
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видео, последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, общество
Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Движение по мосту на остров Русский, закрытое 21 ноября из-за обледенения вант, открылось в воскресенье, сообщает обслуживающая организация ДСД "Дальний Восток".
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Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский

09:57 06.12.2020 (обновлено: 11:03 06.12.2020)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Движение по мосту на остров Русский, закрытое 21 ноября из-за обледенения вант, открылось в воскресенье, сообщает обслуживающая организация ДСД "Дальний Восток".
"Сегодня, 6 декабря 2020 года, открыт проезд для всех видов транспорта по мостовому переходу через пролив Босфор Восточный", - говорится в сообщении.
 
Последствия непогоды в ПриморьеРусский (остров)ВладивостокОбщество
 
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