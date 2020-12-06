Эксперт назвал тех, у кого чаще всего крадут деньги с карт
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Как правило, жертвами мошенников, ворующих деньги с карт, становятся мужчины. В 57% случаев именно они попадаются на уловки аферистов. На долю женщин приходится всего 43%. Видимо, это происходит из-за врожденной осторожности прекрасного пола, рассказала агентству "Прайм" председатель правления КБ "ФинТех" Татьяна Федорцова.
Уговорам перевести деньги со счета на счет чаще всего из-за неопытности поддаются молодые люди – до 25 лет. Пожилые, напротив, излишне доверчивы, поэтому в шесть раз чаще других категорий соглашаются назвать данные своей карты посторонним. Интересно, что в три раза чаще лишаются своих средств на карте люди с высшим (или с двумя-тремя) образованием.
Еще одна категория жертв мошенников – одинокие или живущие в гражданском браке люди. Семейные россияне чаще склонны советоваться по поводу финансовых решениях с членами семьи, что помогает избежать потери средств, указала Федорцова.
"Легкомысленность молодежи и привычка к открытости – это также ключ для мошенников, которые используют другие способы влияния на данную категорию. Обещают быстрые и легкие деньги, якобы выплаты от государства, на что молодежь часто реагирует и делится информацией, которую стоит держать при себе", - заключает эксперт.
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