https://ria.ru/20201206/moshenniki-1587863746.html

Эксперт назвал тех, у кого чаще всего крадут деньги с карт

Эксперт назвал тех, у кого чаще всего крадут деньги с карт

Как правило, жертвами мошенников, ворующих деньги с карт, становятся мужчины. В 57% случаев именно они попадаются на уловки аферистов. На долю женщин приходится РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T03:26

2020-12-06T03:26

2020-12-06T03:26

финтех

мошенничество

происшествия

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Как правило, жертвами мошенников, ворующих деньги с карт, становятся мужчины. В 57% случаев именно они попадаются на уловки аферистов. На долю женщин приходится всего 43%. Видимо, это происходит из-за врожденной осторожности прекрасного пола, рассказала агентству "Прайм" председатель правления КБ "ФинТех" Татьяна Федорцова.Уговорам перевести деньги со счета на счет чаще всего из-за неопытности поддаются молодые люди – до 25 лет. Пожилые, напротив, излишне доверчивы, поэтому в шесть раз чаще других категорий соглашаются назвать данные своей карты посторонним. Интересно, что в три раза чаще лишаются своих средств на карте люди с высшим (или с двумя-тремя) образованием. Еще одна категория жертв мошенников – одинокие или живущие в гражданском браке люди. Семейные россияне чаще склонны советоваться по поводу финансовых решениях с членами семьи, что помогает избежать потери средств, указала Федорцова.

https://ria.ru/20201201/aferisty-1587072722.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финтех, мошенничество, происшествия