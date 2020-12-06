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Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству
Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству
Участники антиправительственного митинга в Кишиневе единогласно приняли резолюцию, в которой потребовали от премьер-министра Иона Кику уйти в отставку, передает РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T16:35
2020-12-06T17:01
ион кику
майя санду
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Участники антиправительственного митинга в Кишиневе единогласно приняли резолюцию, в которой потребовали от премьер-министра Иона Кику уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости.С призывом приходить на акцию протеста обратилась к жителям Молдавии избранный президент Майя Санду. Она считает, что правительство не справляется с санитарным и экономическим кризисом, и требует проведения досрочных парламентских выборов. На митинг собрались многие сторонники Санду, а также представители других политических сил."Мы, граждане Молдавии, на митинге протеста требуем немедленной отставки правительства Иона Кику, мы требуем проведения досрочных выборов парламента, поскольку он полностью утратил легитимность и больше не представляет интересы граждан Молдавии. Если власти проигнорируют наши законные требования, то мы оставляем за собой право воспользоваться всеми законными методами, чтобы противостоять захвату власти", — говорится в резолюции.Кроме того, участники митинга потребовали, чтобы парламент отменил все законопроекты, утвержденные на этой неделе.В частности, речь идет о полномочиях президента, которые парламент резко урезал: например, лишил президента руководства Службой информации и безопасности. Санду назвала это решение "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов. Помимо этого, оппозиционные партии осудили принятие в первом чтении проекта госбюджета (его назвали "антинародным"), снятие запрета на ограничение вещания российских телеканалов и возвращение русскому языку особого статуса. Оппозицию возмутил и отказ парламента передать территорию бывшего республиканского стадиона под строительство американского посольства. Все эти решения опротестованы в Конституционном суде.Санду победила во втором туре выборов президента Молдавии, который состоялся 15 ноября. По данным ЦИК, она набрала 57,75 процента голосов, а действующий президент Игорь Додон — 42,25 процента. Инаугурация нового президента назначена на 24 декабря.
https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html
https://ria.ru/20201204/sandu-1587634397.html
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ион кику, майя санду, молдавия, кишинев, в мире

Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству

16:35 06.12.2020 (обновлено: 17:01 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкУчастники антиправительственной акции, требующие проведения досрочных выборов парламента и отставки кабмина, у здания парламента в Кишиневе
Участники антиправительственной акции, требующие проведения досрочных выборов парламента и отставки кабмина, у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Участники антиправительственного митинга в Кишиневе единогласно приняли резолюцию, в которой потребовали от премьер-министра Иона Кику уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости.
С призывом приходить на акцию протеста обратилась к жителям Молдавии избранный президент Майя Санду. Она считает, что правительство не справляется с санитарным и экономическим кризисом, и требует проведения досрочных парламентских выборов. На митинг собрались многие сторонники Санду, а также представители других политических сил.
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"Мы, граждане Молдавии, на митинге протеста требуем немедленной отставки правительства Иона Кику, мы требуем проведения досрочных выборов парламента, поскольку он полностью утратил легитимность и больше не представляет интересы граждан Молдавии. Если власти проигнорируют наши законные требования, то мы оставляем за собой право воспользоваться всеми законными методами, чтобы противостоять захвату власти", — говорится в резолюции.
Кроме того, участники митинга потребовали, чтобы парламент отменил все законопроекты, утвержденные на этой неделе.
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Санду победила во втором туре выборов президента Молдавии, который состоялся 15 ноября. По данным ЦИК, она набрала 57,75 процента голосов, а действующий президент Игорь Додон — 42,25 процента. Инаугурация нового президента назначена на 24 декабря.
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