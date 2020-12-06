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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201206/minsk-1587884035.html
В центр Минска из-за акции оппозиции стянули спецтехнику и силовиков
В центр Минска из-за акции оппозиции стянули спецтехнику и силовиков
В центре Минска перед очередной несанкционированной акцией оппозиции дежурят милицейская спецтехника и усиленный состав правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T11:48
2020-12-06T13:24
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. В центре Минска перед очередной несанкционированной акцией оппозиции дежурят милицейская спецтехника и усиленный состав правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиционные Telegram-каналы призывают жителей Минска и других городов принять участие в так называемом "Марше воли". В последние недели акции оппозиции проходят в "дворовом" формате — протестующие пытаются организовать небольшие марши в разных районах и таким образом избежать задержаний.Власти традиционно усиливают в столице меры безопасности. Так, несколько автобусов с силовиками дежурят на площади Независимости, недалеко от Дома правительства. На Октябрьской площади установлены металлические заграждения, так что попасть на нее невозможно, там же наблюдается усиленный состав силовиков. Поблизости, возле Дома офицеров, припаркованы водомет, машины с колючей проволокой и милицейские автобусы.Между тем на центральной магистрали Минска — проспекте Независимости — была замечена колонна из автомобилей с государственными флагами в сопровождении двух водометов, также с флагами. Колонна ехала под песню, в которой звучит цитата из выступления президента Александра Лукашенко: "Любимую не отдают".Массовые акции протеста проходят по всей Белоруссии уже почти четыре месяца, наиболее масштабные — по воскресеньям. Они начались сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. При разгонах акций силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, трое протестующих погибли.В последнее время, как заявляют власти Белоруссии, протесты стали более радикальными, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201205/belorussiya-1587819917.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/lukashenko-1587733053.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Минские правоохранители стянули технику в центр перед началом акции оппозиции
Автобусы с правоохранителями, автомобили с колючей проволокой и водомет дежурят в центре Минска, где оппозиция планирует очередную несанкционированную акцию.
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В центр Минска из-за акции оппозиции стянули спецтехнику и силовиков

11:48 06.12.2020 (обновлено: 13:24 06.12.2020)
 
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. В центре Минска перед очередной несанкционированной акцией оппозиции дежурят милицейская спецтехника и усиленный состав правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционные Telegram-каналы призывают жителей Минска и других городов принять участие в так называемом "Марше воли". В последние недели акции оппозиции проходят в "дворовом" формате — протестующие пытаются организовать небольшие марши в разных районах и таким образом избежать задержаний.
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Власти традиционно усиливают в столице меры безопасности. Так, несколько автобусов с силовиками дежурят на площади Независимости, недалеко от Дома правительства. На Октябрьской площади установлены металлические заграждения, так что попасть на нее невозможно, там же наблюдается усиленный состав силовиков. Поблизости, возле Дома офицеров, припаркованы водомет, машины с колючей проволокой и милицейские автобусы.
Между тем на центральной магистрали Минска — проспекте Независимости — была замечена колонна из автомобилей с государственными флагами в сопровождении двух водометов, также с флагами. Колонна ехала под песню, в которой звучит цитата из выступления президента Александра Лукашенко: "Любимую не отдают".
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Массовые акции протеста проходят по всей Белоруссии уже почти четыре месяца, наиболее масштабные — по воскресеньям. Они начались сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
При разгонах акций силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, трое протестующих погибли.
В последнее время, как заявляют власти Белоруссии, протесты стали более радикальными, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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