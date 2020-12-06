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Минобрнауки обсудит с ректорами вузов меры поддержки студентов
Минобрнауки обсудит с ректорами вузов меры поддержки студентов
Министерство науки и высшего образования планирует обсудить с ректорами вузов дополнительные меры социальной поддержки студентов на фоне коронавируса, в первую... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:53
2020-12-06T14:53
2020-12-06T16:07
навигатор абитуриента
валерий фальков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования планирует обсудить с ректорами вузов дополнительные меры социальной поддержки студентов на фоне коронавируса, в первую очередь, иностранцев, находящихся в РФ, завил глава ведомства Валерий Фальков.Он добавил, что сейчас министерство старается наладить работу с иностранцами, которые не могут въехать в РФ из-за пандемии коронавируса, через филиалы, партнерские вузы, представительства Россотрудничества.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество