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Минобрнауки обсудит с ректорами вузов меры поддержки студентов

Минобрнауки обсудит с ректорами вузов меры поддержки студентов

Министерство науки и высшего образования планирует обсудить с ректорами вузов дополнительные меры социальной поддержки студентов на фоне коронавируса, в первую... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T14:53

2020-12-06T14:53

2020-12-06T16:07

навигатор абитуриента

валерий фальков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования планирует обсудить с ректорами вузов дополнительные меры социальной поддержки студентов на фоне коронавируса, в первую очередь, иностранцев, находящихся в РФ, завил глава ведомства Валерий Фальков.Он добавил, что сейчас министерство старается наладить работу с иностранцами, которые не могут въехать в РФ из-за пандемии коронавируса, через филиалы, партнерские вузы, представительства Россотрудничества.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, валерий фальков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество