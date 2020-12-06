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В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
Машина скорой помощи опрокинулась на северо-востоке Москвы после ДТП, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T16:32
2020-12-06T16:32
2020-12-06T16:41
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Машина скорой помощи опрокинулась на северо-востоке Москвы после ДТП, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.В ведомстве также попросили автомобилистов выбирать пути объезда участка.Как сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города, в результате ДТП помощь медиков потребовалась двум людям.По информации московской Госавтоинспекции, автомобиль "скорой" столкнулся с Lexus RX, пострадали два фельдшера скорой помощи.
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москва, происшествия
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Машина скорой помощи опрокинулась на северо-востоке Москвы
после ДТП, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Примерно в 15.45 (мск) в районе дома 109 по проспекту Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля медицинской помощи. В результате ДТП машина медпомощи перевернулась", - сообщил собеседник агентства.
В ведомстве также попросили автомобилистов выбирать пути объезда участка.
Как сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города, в результате ДТП помощь медиков потребовалась двум людям.
"На проспекте Мира произошло ДТП со скорой. Машина скорой помощи опрокинулась. Двое пострадали, по предварительным данным", - сказал собеседник агентства.
По информации московской Госавтоинспекции, автомобиль "скорой" столкнулся с Lexus RX, пострадали два фельдшера скорой помощи.