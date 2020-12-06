https://ria.ru/20201206/mashina-1587908809.html

В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП

В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП

Машина скорой помощи опрокинулась на северо-востоке Москвы после ДТП, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T16:32

2020-12-06T16:32

2020-12-06T16:41

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Машина скорой помощи опрокинулась на северо-востоке Москвы после ДТП, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.В ведомстве также попросили автомобилистов выбирать пути объезда участка.Как сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города, в результате ДТП помощь медиков потребовалась двум людям.По информации московской Госавтоинспекции, автомобиль "скорой" столкнулся с Lexus RX, пострадали два фельдшера скорой помощи.

https://ria.ru/20201206/smolensk-1587873213.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия