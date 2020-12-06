https://ria.ru/20201206/luna-1587863063.html
Найдено внезапное объяснение происхождения Луны
Найдено внезапное объяснение происхождения Луны
Луна могла образоваться в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя около 4,5 миллиарда лет назад. К такому выводу, как сообщает журнал... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T02:58
2020-12-06T02:58
2020-12-06T14:15
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Луна могла образоваться в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя около 4,5 миллиарда лет назад. К такому выводу, как сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пришли британские ученые.Исследователи полагают, что Луна состоит из обломков, возникших после столкновения нашей планеты с Тейей. Ученые подчеркивают, что результаты их изыскания не являются окончательными доказательствами происхождения Луны, однако они представляют многообещающий этап в понимании того, как мог образоваться спутник Земли.Тейя — гипотетическая планета, образовавшаяся 4,6 миллиарда лет назад, как и другие планеты Солнечной системы, которая могла иметь схожий с Марсом размер. Гипотетическая планета названа в честь Тейи — одной из сестер-титанид в древнегреческой мифологии, матери Гелиоса, Эос и Селены (богини Луны). Ранее стало известно, что один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, вполне может быть фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны. Астероид 101429 (1998 VF31), о котором идет речь, относится к категории троянских астероидов — небольших небесных тел, попавших в гравитационно-сбалансированные области на околосолнечных орбитах планет — точки Лагранжа. Они расположены на 60 градусов впереди и позади планет.
https://ria.ru/20201104/astronomiya-1582929283.html
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