https://ria.ru/20201206/luna-1587863063.html

Найдено внезапное объяснение происхождения Луны

Найдено внезапное объяснение происхождения Луны

Луна могла образоваться в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя около 4,5 миллиарда лет назад. К такому выводу, как сообщает журнал... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T02:58

2020-12-06T02:58

2020-12-06T14:15

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Луна могла образоваться в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя около 4,5 миллиарда лет назад. К такому выводу, как сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пришли британские ученые.Исследователи полагают, что Луна состоит из обломков, возникших после столкновения нашей планеты с Тейей. Ученые подчеркивают, что результаты их изыскания не являются окончательными доказательствами происхождения Луны, однако они представляют многообещающий этап в понимании того, как мог образоваться спутник Земли.Тейя — гипотетическая планета, образовавшаяся 4,6 миллиарда лет назад, как и другие планеты Солнечной системы, которая могла иметь схожий с Марсом размер. Гипотетическая планета названа в честь Тейи — одной из сестер-титанид в древнегреческой мифологии, матери Гелиоса, Эос и Селены (богини Луны). Ранее стало известно, что один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, вполне может быть фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны. Астероид 101429 (1998 VF31), о котором идет речь, относится к категории троянских астероидов — небольших небесных тел, попавших в гравитационно-сбалансированные области на околосолнечных орбитах планет — точки Лагранжа. Они расположены на 60 градусов впереди и позади планет.

https://ria.ru/20201104/astronomiya-1582929283.html

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земля, луна, марс, великобритания