https://ria.ru/20201206/linzy-1587907553.html

Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах

Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах

Офтальмолог Гульжиян Аржиматова в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" предупредила об опасности неправильного ношения контактных линз. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T16:22

2020-12-06T16:22

2020-12-06T16:22

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Офтальмолог Гульжиян Аржиматова в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" предупредила об опасности неправильного ношения контактных линз."В них (линзах — Прим.ред.) нельзя спать, обязательно нужно обрабатывать в энзимных растворах, потому что на линзах растут колонии микробов. Энзимные растворы разрушают эти колонии. Необходимо, чтобы линза была чистой. Перед тем как надеть на глаз, обязательно помойте руки", — подчеркнула она.Врач отметила, что неаккуратное использование линз зачастую приводит к серьезным последствиям вплоть до потери глаза."Мне приходилось оперировать пациентов, которые могли поднять с пола линзу, вытереть рукой и надеть", — посетовала Аржиматова.По ее словам, около 70 процентов пациентов, которым в этом году требовалась пересадка роговицы, носили линзы. Медик посоветовала не пренебрегать простыми правилами гигиены и незамедлительно обращаться к врачу в случае появления неприятных ощущений в области глаз.

https://ria.ru/20201125/zrenie-1586255947.html

https://ria.ru/20201030/zrenie-1582195039.html

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