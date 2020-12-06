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Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах
Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах
Офтальмолог Гульжиян Аржиматова в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" предупредила об опасности неправильного ношения контактных линз. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T16:22
2020-12-06T16:22
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Офтальмолог Гульжиян Аржиматова в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" предупредила об опасности неправильного ношения контактных линз."В них (линзах — Прим.ред.) нельзя спать, обязательно нужно обрабатывать в энзимных растворах, потому что на линзах растут колонии микробов. Энзимные растворы разрушают эти колонии. Необходимо, чтобы линза была чистой. Перед тем как надеть на глаз, обязательно помойте руки", — подчеркнула она.Врач отметила, что неаккуратное использование линз зачастую приводит к серьезным последствиям вплоть до потери глаза."Мне приходилось оперировать пациентов, которые могли поднять с пола линзу, вытереть рукой и надеть", — посетовала Аржиматова.По ее словам, около 70 процентов пациентов, которым в этом году требовалась пересадка роговицы, носили линзы. Медик посоветовала не пренебрегать простыми правилами гигиены и незамедлительно обращаться к врачу в случае появления неприятных ощущений в области глаз.
https://ria.ru/20201125/zrenie-1586255947.html
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россия, глаза, здоровье, здоровье - общество, медицина, общество

Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах

16:22 06.12.2020
 
© Flickr / Paulius PeciuraКонтактные линзы
Контактные линзы - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Flickr / Paulius Peciura
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Офтальмолог Гульжиян Аржиматова в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" предупредила об опасности неправильного ношения контактных линз.
"В них (линзах — Прим.ред.) нельзя спать, обязательно нужно обрабатывать в энзимных растворах, потому что на линзах растут колонии микробов. Энзимные растворы разрушают эти колонии. Необходимо, чтобы линза была чистой. Перед тем как надеть на глаз, обязательно помойте руки", — подчеркнула она.
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Врач отметила, что неаккуратное использование линз зачастую приводит к серьезным последствиям вплоть до потери глаза.
"Мне приходилось оперировать пациентов, которые могли поднять с пола линзу, вытереть рукой и надеть", — посетовала Аржиматова.
По ее словам, около 70 процентов пациентов, которым в этом году требовалась пересадка роговицы, носили линзы. Медик посоветовала не пренебрегать простыми правилами гигиены и незамедлительно обращаться к врачу в случае появления неприятных ощущений в области глаз.
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