В ГД оценили признание в грин-картах США уроженцев Южных Курил японцами
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. США, называя жителей российских Южных Курил уроженцами Японии, стремятся нанести еще один удар по интересам РФ и реализовать интересы своего союзника, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее японская газета Hokkaido Shimbun обратила внимание, что CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии - об этом говорится в правилах розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте госдепартамента.
"США прежде всего преследуют свои национальные интересы, но в рамках этих интересов выстраивают определенные союзнические отношения, систему сдержек и противовесов, в частности, систему профилактирования тех стран, которые они считают угрожающими американским интересам сейчас или в перспективе", - сказал Новиков РИА Новости.
Он отметил, что США в Азиатско-Тихоокеанском регионе опираются на поддержку ряда государств, в том числе Японии. "Поэтому такой политикой в отношении Курил США преследуют сразу две задачи - нанести еще один удар по интересам России и одномоментно реализовать интересы Японии, которая выступает одним из главных союзников сегодня Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так что все это выглядит на первый взгляд дико, но вполне вписывается в американские подходы", - добавил депутат.
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В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.