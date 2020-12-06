https://ria.ru/20201206/kurily-1587890922.html

МИД ответил на признание в грин-картах США уроженцев Южных Курил японцами

МИД ответил на признание в грин-картах США уроженцев Южных Курил японцами

В российском МИД прокомментировали правила розыгрышей грин-карт, из которых следует, что США на протяжении многих лет считают россиян, родившихся на Южных... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T13:23

2020-12-06T13:23

2020-12-06T14:22

москва

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В российском МИД прокомментировали правила розыгрышей грин-карт, из которых следует, что США на протяжении многих лет считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии.В МИД отметили, что таким образом американский Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны и "поощряет реваншизм"."Знайте свои границы и "красные линии", — заключили дипломаты.На правила розыгрышей американских грин-карт, опубликованные на сайте Госдепа, обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun. В частности, там говорится, что тех, кто родился на Южных Курилах, США считают уроженцами Японии.Программа Diversity Visa с 1990 года ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать с семьей в США. Чтобы получить американскую визу, а затем и грин-карту, нужно иметь определенный уровень образования и знать английский язык. Кроме того, претендент на переезд должен доказать, что не будет "сидеть на шее" у местных властей.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти территориальные претензии остаются основным препятствием для заключения мирного договора, который Москва и Токио так и не подписали по итогам Второй мировой войны.Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20201201/kurily-1587228744.html

https://ria.ru/20201203/kurily-1587540762.html

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москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), курильские острова, япония, сша, в мире