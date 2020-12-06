Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201206/kurily-1587890922.html
МИД ответил на признание в грин-картах США уроженцев Южных Курил японцами
МИД ответил на признание в грин-картах США уроженцев Южных Курил японцами
В российском МИД прокомментировали правила розыгрышей грин-карт, из которых следует, что США на протяжении многих лет считают россиян, родившихся на Южных... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T13:23
2020-12-06T14:22
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
курильские острова
япония
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579459934_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_0b0ea931ff1aa0cf9b01ad12d58b0597.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В российском МИД прокомментировали правила розыгрышей грин-карт, из которых следует, что США на протяжении многих лет считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии.В МИД отметили, что таким образом американский Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны и "поощряет реваншизм"."Знайте свои границы и "красные линии", — заключили дипломаты.На правила розыгрышей американских грин-карт, опубликованные на сайте Госдепа, обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun. В частности, там говорится, что тех, кто родился на Южных Курилах, США считают уроженцами Японии.Программа Diversity Visa с 1990 года ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать с семьей в США. Чтобы получить американскую визу, а затем и грин-карту, нужно иметь определенный уровень образования и знать английский язык. Кроме того, претендент на переезд должен доказать, что не будет "сидеть на шее" у местных властей.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти территориальные претензии остаются основным препятствием для заключения мирного договора, который Москва и Токио так и не подписали по итогам Второй мировой войны.Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20201201/kurily-1587228744.html
https://ria.ru/20201203/kurily-1587540762.html
москва
россия
курильские острова
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579459934_151:0:2882:2048_1400x0_80_0_0_cb15cd987dc5dd67aab318d3b8ef84b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), курильские острова, япония, сша, в мире

МИД ответил на признание в грин-картах США уроженцев Южных Курил японцами

13:23 06.12.2020 (обновлено: 14:22 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В российском МИД прокомментировали правила розыгрышей грин-карт, из которых следует, что США на протяжении многих лет считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии.

"Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

В МИД отметили, что таким образом американский Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны и "поощряет реваншизм".
"Знайте свои границы и "красные линии", — заключили дипломаты.
На правила розыгрышей американских грин-карт, опубликованные на сайте Госдепа, обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun. В частности, там говорится, что тех, кто родился на Южных Курилах, США считают уроженцами Японии.
Виды России. Курильские острова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 19:22
Япония протестует против размещения на Курилах ракетной системы С-300
Программа Diversity Visa с 1990 года ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать с семьей в США. Чтобы получить американскую визу, а затем и грин-карту, нужно иметь определенный уровень образования и знать английский язык. Кроме того, претендент на переезд должен доказать, что не будет "сидеть на шее" у местных властей.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти территориальные претензии остаются основным препятствием для заключения мирного договора, который Москва и Токио так и не подписали по итогам Второй мировой войны.
Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 16:48
Корейский дипломат отказался от своих слов про российские Курилы
 
МоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Курильские островаЯпонияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
16:57В Самарской области два человека погибли из-за падения крана в Волгу
16:56В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
16:51На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей
16:35Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству
16:32В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
16:26Зеленский приехал в Донбасс
16:26Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
16:22Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах
16:19Правозащитники заявили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии
16:15Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
16:14В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка
16:08Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
16:06США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
16:02В Югре Ми-8 с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку
15:36Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
15:21СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной
15:20Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
15:17Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете
15:15В США выявили более 210 тысяч новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния