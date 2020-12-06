МИД ответил на признание в грин-картах США уроженцев Южных Курил японцами
13:23 06.12.2020 (обновлено: 14:22 06.12.2020)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
"Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР", — говорится в сообщении министерства в Twitter.
В МИД отметили, что таким образом американский Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны и "поощряет реваншизм".
"Знайте свои границы и "красные линии", — заключили дипломаты.
Нужно ещё одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм.— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 6, 2020
☝️ Знайте свои границы и «красные линии».👇 pic.twitter.com/bckJmbJaLD
На правила розыгрышей американских грин-карт, опубликованные на сайте Госдепа, обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun. В частности, там говорится, что тех, кто родился на Южных Курилах, США считают уроженцами Японии.
Программа Diversity Visa с 1990 года ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать с семьей в США. Чтобы получить американскую визу, а затем и грин-карту, нужно иметь определенный уровень образования и знать английский язык. Кроме того, претендент на переезд должен доказать, что не будет "сидеть на шее" у местных властей.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти территориальные претензии остаются основным препятствием для заключения мирного договора, который Москва и Токио так и не подписали по итогам Второй мировой войны.
Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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