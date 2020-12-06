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В Госдуме оценили признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
В Госдуме оценили признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал правила розыгрыша... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T11:25
2020-12-06T13:31
дмитрий новиков
госдума рф
москва
япония
сша
в мире
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал правила розыгрыша грин-карт, в которых говорится, что США считают родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии.Депутат назвал это антироссийским шагом. Он выразил предположение, что МИД уже готовит "способы реагирования".Новиков также подчеркнул, что подобные шаги не случайны и не появляются из-за недоразумения, недосмотра или нелепости.По его словам, администрация в США может меняться, однако антироссийскую политику выстраивают "в долгую". Новиков также отметил, что США из-за сложных отношений с Китаем необходимы союзники в этом регионе. И по его мнению, подобные шаги направлены на то, чтобы укрепить союз с Японией, в том числе "в антикитайских целях".Ранее японская газета Hokkaido Shimbun обратила внимание на правила розыгрыша грин-карт, опубликованные на сайте Госдепа. Так, согласно им, США долгие годы считают тех, кто родился на Южных Курилах, уроженцами Японии.Программа Diversity Visa проводится с 1990 года. Ежегодно отбирается 55 тысяч иммигрантов, которые могут вместе с семьей переехать в Соединенные Штаты. Для того чтобы получить визу, а затем и грин-карту, нужно иметь определенный уровень образования и знать язык. Кроме того, претендент должен доказать, что не намерен "сидеть на шее" у государства.Япония претендует на Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи), опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти территориальные претензии служат главным препятствием для подписания мирного договора между Москвой и Токио, который так и не был заключен по итогам Второй мировой войны.США, как и Япония, считают Южные Курилы частью Японии. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит оспариванию.
https://ria.ru/20201203/kurily-1587529344.html
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дмитрий новиков, госдума рф, москва, япония, сша, в мире

В Госдуме оценили признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами

11:25 06.12.2020 (обновлено: 13:31 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал правила розыгрыша грин-карт, в которых говорится, что США считают родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии.
Депутат назвал это антироссийским шагом. Он выразил предположение, что МИД уже готовит "способы реагирования".
Новиков также подчеркнул, что подобные шаги не случайны и не появляются из-за недоразумения, недосмотра или нелепости.
"Такие вещи обычно готовятся заранее, заблаговременно. Ясно, что чиновники, которые готовили соответствующий проект документа для своего начальства, согласовывали это. Таким образом, это даже невозможно отнести к плодам деятельности новой американской администрации", — считает депутат.
По его словам, администрация в США может меняться, однако антироссийскую политику выстраивают "в долгую". Новиков также отметил, что США из-за сложных отношений с Китаем необходимы союзники в этом регионе. И по его мнению, подобные шаги направлены на то, чтобы укрепить союз с Японией, в том числе "в антикитайских целях".
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 16:07
Черная метка от России: японцы высказались об С-300 на Курилах
Ранее японская газета Hokkaido Shimbun обратила внимание на правила розыгрыша грин-карт, опубликованные на сайте Госдепа. Так, согласно им, США долгие годы считают тех, кто родился на Южных Курилах, уроженцами Японии.
Программа Diversity Visa проводится с 1990 года. Ежегодно отбирается 55 тысяч иммигрантов, которые могут вместе с семьей переехать в Соединенные Штаты. Для того чтобы получить визу, а затем и грин-карту, нужно иметь определенный уровень образования и знать язык. Кроме того, претендент должен доказать, что не намерен "сидеть на шее" у государства.
Япония претендует на Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи), опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти территориальные претензии служат главным препятствием для подписания мирного договора между Москвой и Токио, который так и не был заключен по итогам Второй мировой войны.
США, как и Япония, считают Южные Курилы частью Японии. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит оспариванию.
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 16:48
Корейский дипломат отказался от своих слов про российские Курилы
 
Дмитрий НовиковГосдума РФМоскваЯпонияСШАВ мире
 
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