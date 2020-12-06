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США признали уроженцев Южных Курил японцами
США признали уроженцев Южных Курил японцами
CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T04:53
2020-12-06T11:16
курильские острова
япония
сша
в мире
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента. На них обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun.Программа Diversity Visa проводится с 1990 года и ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут вместе с семьями переехать в США. Для получения визы и впоследствии грин-карты необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также обосновать отсутствие намерения "сидеть на шее" у государства. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. Так, россияне не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год, но с тех пор поток эмигрантов из России снизился и они снова получили право участвовать в программе.Япония претендует на Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи), опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти территориальные претензии остаются главным препятствием для подписания мирного договора, который Москва и Токио так и не заключили по итогам Второй мировой войны.Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии. Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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курильские острова, япония, сша, в мире

США признали уроженцев Южных Курил японцами

04:53 06.12.2020 (обновлено: 11:16 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды России. Курильские острова
Виды России. Курильские острова - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента. На них обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun.

"Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России", — говорится в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa.

Программа Diversity Visa проводится с 1990 года и ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут вместе с семьями переехать в США. Для получения визы и впоследствии грин-карты необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также обосновать отсутствие намерения "сидеть на шее" у государства. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. Так, россияне не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год, но с тех пор поток эмигрантов из России снизился и они снова получили право участвовать в программе.
Япония претендует на Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи), опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти территориальные претензии остаются главным препятствием для подписания мирного договора, который Москва и Токио так и не заключили по итогам Второй мировой войны.
Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии. Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 16:48
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Курильские островаЯпонияСШАВ мире
 
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