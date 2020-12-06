https://ria.ru/20201206/kurily-1587864714.html

США признали уроженцев Южных Курил японцами

США признали уроженцев Южных Курил японцами

CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T04:53

2020-12-06T04:53

2020-12-06T11:16

курильские острова

япония

сша

в мире

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента. На них обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun.Программа Diversity Visa проводится с 1990 года и ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут вместе с семьями переехать в США. Для получения визы и впоследствии грин-карты необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также обосновать отсутствие намерения "сидеть на шее" у государства. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. Так, россияне не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год, но с тех пор поток эмигрантов из России снизился и они снова получили право участвовать в программе.Япония претендует на Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи), опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти территориальные претензии остаются главным препятствием для подписания мирного договора, который Москва и Токио так и не заключили по итогам Второй мировой войны.Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии. Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201203/kurily-1587540762.html

курильские острова

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курильские острова, япония, сша, в мире