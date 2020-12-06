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https://ria.ru/20201206/kravchuk-1587892860.html
Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT из-за Донбасса
Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT из-за Донбасса
Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что Россию следует исключить... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:13
2020-12-06T14:16
россия
минские соглашения
вооруженный конфликт на востоке украины
swift
донбасс
леонид кравчук
украина
в мире
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что Россию следует исключить из международной расчетной системы SWIFT. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". В России это заявление расценивают как пустые угрозы.По его словам, Киев намерен требовать введения таких санкций, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован до конца года."Я думаю, что начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений относительно давления на агрессора. &lt;…&gt; Мы будем это просить и требовать этого. Мы будем требовать и других санкций", — добавил экс-президент. При этом он подчеркнул, что Киев не будет "требовать войны", поскольку это не укладывается в "демократическую философию" Украины.Кроме того, Кравчук заявил, что Киев начнет переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик только после полной демилитаризации региона."Очередная болтовня"Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что высказывания Кравчука ничем не подкреплены.Он добавил, что на подобные высказывания следует обращать меньше внимания. А самому Кравчуку стоило бы прежде всего требовать реализации Минских соглашений, которые Украина не выполняет, считает экс-премьер.Реакция российских политиковЗаявление бывшего президента Украины прокомментировал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек."Отстраненный от реальной власти Кравчук нашел себя в разработке фантастических антироссийских проектов. Все, что бы он ни озвучил в отношении России, не имеет ничего общего с реальностью: то он какие-то переговоры затевает, то предлагает Минские соглашения переписать, то призывает Запад в помощники, а на деле — краткосрочный пиар в масс-медиа, чтобы себя любимого потешить. Вот и сейчас мы видим заявления глобального масштаба и откровенный хайп", — сказал парламентарий РИА Новости.Он напомнил, что многие иностранные компании не пережили последствий политического кризиса, разразившегося в 2014 году между Россией и Западом, а остальные до сих пор "зализывают финансовые дыры".Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова отметила, что исключение России из системы SWIFT нереализуемо. Сенатор напомнила, что подобные предложения появляются время от времени. "Но, убеждена, реализованы они не будут", — заключила она.Киев саботирует минские договоренностиМинские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана действий и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. Кроме того, в Киеве выдвигают различные идеи, противоречащие Минским соглашениям.Так, в начале ноября советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что делегация разработала некий "План совместных шагов". Он предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. По словам главы делегации Леонида Кравчука, сторона украинская сторона предложила план действий контактной группе.В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, а полпред России в контактной группе в Минске Грызлов считает, что такие инициативы Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в очередной раз призвал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей (а также решений прошлогоднего парижского саммита "нормандской четверки") и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/ukraina-1578521480.html
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россия, минские соглашения, вооруженный конфликт на востоке украины, swift, донбасс, леонид кравчук, украина, в мире

Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT из-за Донбасса

14:13 06.12.2020 (обновлено: 14:16 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что Россию следует исключить из международной расчетной системы SWIFT. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". В России это заявление расценивают как пустые угрозы.
"Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим, — это международная расчетная система. Если б Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы <…> я не знаю, какие применить слова. Тогда это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам", — сказал Кравчук.
По его словам, Киев намерен требовать введения таких санкций, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован до конца года.
"Я думаю, что начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений относительно давления на агрессора. <…> Мы будем это просить и требовать этого. Мы будем требовать и других санкций", — добавил экс-президент.
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При этом он подчеркнул, что Киев не будет "требовать войны", поскольку это не укладывается в "демократическую философию" Украины.
Кроме того, Кравчук заявил, что Киев начнет переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик только после полной демилитаризации региона.
"Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми", — заключил он.
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"Очередная болтовня"

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что высказывания Кравчука ничем не подкреплены.

"Он может что угодно требовать, но это все пустое абсолютно. Очередная болтовня, и за этой болтовней ничего не стоит", — сказал Азаров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Он добавил, что на подобные высказывания следует обращать меньше внимания. А самому Кравчуку стоило бы прежде всего требовать реализации Минских соглашений, которые Украина не выполняет, считает экс-премьер.
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Реакция российских политиков

Заявление бывшего президента Украины прокомментировал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
"Отстраненный от реальной власти Кравчук нашел себя в разработке фантастических антироссийских проектов. Все, что бы он ни озвучил в отношении России, не имеет ничего общего с реальностью: то он какие-то переговоры затевает, то предлагает Минские соглашения переписать, то призывает Запад в помощники, а на деле — краткосрочный пиар в масс-медиа, чтобы себя любимого потешить. Вот и сейчас мы видим заявления глобального масштаба и откровенный хайп", — сказал парламентарий РИА Новости.
Он напомнил, что многие иностранные компании не пережили последствий политического кризиса, разразившегося в 2014 году между Россией и Западом, а остальные до сих пор "зализывают финансовые дыры".
"И все из-за того, что толпа, одурманенная фальшивыми идеями, устроила госпереворот на Украине. Но ведь это неудобная правда для экс-президента, которому каждая новая власть дает пинка, чтобы он не лез в ее дела", — считает Бальбек.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова отметила, что исключение России из системы SWIFT нереализуемо.
"Это совершенно несерьезное и непрофессиональное предложение, все это пустые угрозы. Исключение России из этой системы и нереально. Наша страна занимает в ней очень значительное место", — заявила она РИА Новости.
Сенатор напомнила, что подобные предложения появляются время от времени. "Но, убеждена, реализованы они не будут", — заключила она.
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Киев саботирует минские договоренности

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана действий и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. Кроме того, в Киеве выдвигают различные идеи, противоречащие Минским соглашениям.
Так, в начале ноября советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что делегация разработала некий "План совместных шагов". Он предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. По словам главы делегации Леонида Кравчука, сторона украинская сторона предложила план действий контактной группе.
В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, а полпред России в контактной группе в Минске Грызлов считает, что такие инициативы Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в очередной раз призвал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей (а также решений прошлогоднего парижского саммита "нормандской четверки") и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
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Минские соглашения
 
РоссияМинские соглашенияВооруженный конфликт на востоке УкраиныSWIFTДонбассЛеонид КравчукУкраинаВ мире
 
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