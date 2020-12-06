https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587918159.html

Бавария объявит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Бавария объявит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Немецкий регион Бавария второй раз за пандемию коронавируса объявит режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося распространения инфекции, заявил баварский РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T18:07

2020-12-06T18:07

2020-12-06T18:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

бавария

в мире

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БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Немецкий регион Бавария второй раз за пандемию коронавируса объявит режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося распространения инфекции, заявил баварский премьер-министр Маркус Зёдер.Зёдер в воскресенье провел внеочередное заседание правительства Баварии, по итогам которого был сформулирован план из 10 пунктов по борьбе с распространением коронавируса. Согласованные меры вступят в силу после голосования во вторник в местном парламенте и будут действовать до 5 января."Всё скомпоновано под заголовком "Остаемся дома". Просто оставаться дома, снижать контакты, избегать их и пытаться не допускать дальнейших заражений. Это общий посыл. Что за 10 пунктов? Первый - мы вновь объявляем чрезвычайное положение", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания правительства.Власти Баварии объявляют чрезвычайное положение второй раз с начала пандемии. Впервые это было сделано 16 марта, во время первой волны пандемии. По словам Зёдера, основанием для такого решения является как более высокая динамика заболеваемости (более 3 тысяч подтвержденных инфицированных за последние сутки), так и загруженность больниц. Благодаря объявлению чрезвычайного положения, по словам премьера, власти смогут лучше справляться с администрированием и финансированием системы здравоохранения, в том числе лучше подготовиться к массовой вакцинации.Новый план властей также предполагает введение общего запрета на выход на улицу без уважительных причин - работа, посещение клиники, обучение, закупки или семейные дела. При этом в районах, где ситуация наиболее сложная (свыше 200 новых инфицированных на 100 тысяч населения за неделю), будет действовать более жесткое ограничение - полный запрет на появление на улице с 21.00 до 5.00 следующего дня.При этом на рождественские праздники - с 23 до 26 декабря - будет сделано послабление для групповых встреч. Сейчас действует общее правило, разрешающее такие встречи, если число участников не превышает пять человек (не считая детей) и они представляют два домохозяйства. В рождественские праздники, которые, подчеркнул Зёдер, являются семейными праздниками, можно будет собираться в более широком составе, но при этом такое исключение не будет сделано для Нового года.Кроме того, правительство предлагает изменения правил для школьников. Власти Германии ранее заявляли, что обычный режим работы школ является для них приоритетом, поэтому ограничения на посещение школ и детских садов не будут вводиться, пока это не станет крайне необходимым. Власти Баварии теперь намерены перевести учеников профучилищ, а также старшеклассников в регионах с наиболее сложной ситуацией. В остальных школах вводится посменное обучение.План правительства Баварии предполагает и другие новые нормы, касающиеся уточнения ограничительных норм для розничной торговли, посещения домов престарелых, пересечения границы, для которого будет необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html

https://ria.ru/20201206/ptsr-1586583720.html

https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586402408.html

германия

бавария

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коронавирус covid-19, германия, бавария, в мире