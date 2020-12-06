https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587901395.html

В США выявили более 210 тысяч новых случаев COVID-19

В США выявили более 210 тысяч новых случаев COVID-19

Число новых случаев COVID-19 в США четвертый день подряд превышает отметку в 200 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T15:15

2020-12-06T15:15

2020-12-06T15:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

сша

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в США четвертый день подряд превышает отметку в 200 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 213 875 новых случаев заражения, число летальных исходов за последние сутки составило 2254.В субботу сообщалось о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом в США: за сутки было зарегистрировано 227 885 новых случаев COVID-19.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 14,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 281 тысячи человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 66 миллионов человек, умерли свыше 1,5 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587545357.html

https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587643728.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сша, в мире