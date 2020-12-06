https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587865447.html
Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
Около полумиллиона человек могут умереть в США от коронавируса к началу апреля, несмотря на массовую вакцинацию населения, говорится в отчете Института... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T05:49
2020-12-06T05:49
2020-12-06T06:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около полумиллиона человек могут умереть в США от коронавируса к началу апреля, несмотря на массовую вакцинацию населения, говорится в отчете Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Университета Вашингтона."Несмотря на увеличение масштабов вакцинации, мы ожидаем 539 тысяч совокупных смертей к 1 апреля, при этом пик ежедневных смертей достигнет трех тысяч в середине-конце января", - говорится в отчете. Ожидается, что при помощи вакцинации удастся предотвратить лишь девять тысяч смертей к 1 апрелю. При этом более быстрое развертывание программы вакцинации, направленной на людей, относящихся к группе высокого риска, может спасти еще 14 тысяч жизней.Кроме того, по оценкам ученых, увеличение масштабов использования масок до 95% может спасти 66 тысяч жизней к 1 апрелю.По последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала эпидемии в США выявили 14 570 912 случаев заражения коронавирусом, скончались 281 121 человек. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что вакцинация от коронавируса стартует на следующей неделе. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Около полумиллиона человек могут умереть в США
от коронавируса
к началу апреля, несмотря на массовую вакцинацию населения, говорится в отчете Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Университета Вашингтона.
"Несмотря на увеличение масштабов вакцинации, мы ожидаем 539 тысяч совокупных смертей к 1 апреля, при этом пик ежедневных смертей достигнет трех тысяч в середине-конце января", - говорится в отчете.
Ожидается, что при помощи вакцинации удастся предотвратить лишь девять тысяч смертей к 1 апрелю. При этом более быстрое развертывание программы вакцинации, направленной на людей, относящихся к группе высокого риска, может спасти еще 14 тысяч жизней.
Кроме того, по оценкам ученых, увеличение масштабов использования масок до 95% может спасти 66 тысяч жизней к 1 апрелю.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала эпидемии в США выявили 14 570 912 случаев заражения коронавирусом, скончались 281 121 человек.
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что вакцинация от коронавируса стартует на следующей неделе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.