https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587863345.html

Девушка обнаружила у себя COVID-19 в прямом эфире

Девушка обнаружила у себя COVID-19 в прямом эфире

В США девушка случайно обнаружила у себя симптомы COVID-19 прямо во время онлайн-трансляции в TikTok, на это обратило внимание издание New York Post. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T03:03

2020-12-06T03:03

2020-12-06T03:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В США девушка случайно обнаружила у себя симптомы COVID-19 прямо во время онлайн-трансляции в TikTok, на это обратило внимание издание New York Post.Мэрин Шорт снимала видео, на котором пробовала кофе из Starbucks. Она добавила в свой напиток большое количество дополнительных ингредиентов, включая ванильный и карамельный сиропы.Однако, попробовав получившийся напиток, Шорт заметила, что не чувствует вкуса. В результате у девушки началась паника, так как она сразу же заподозрила у себя COVID-19.Ролик с девушкой стал вирусным, он набрал более 700 тысяч лайков. Впоследствии Шорт опубликовала новое видео, в котором рассказала, что получила положительный тест на коронавирус.По данным Управления национальной статистики Великобритании, потеря обоняния и вкуса (аносмия) является самым частым симптомом, зафиксированным у людей с положительным результатом теста на коронавирус.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/symptoms-1585382142.html

сша

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2020

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коронавирус covid-19, сша, в мире