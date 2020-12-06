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https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587863345.html
Девушка обнаружила у себя COVID-19 в прямом эфире
Девушка обнаружила у себя COVID-19 в прямом эфире
В США девушка случайно обнаружила у себя симптомы COVID-19 прямо во время онлайн-трансляции в TikTok, на это обратило внимание издание New York Post. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T03:03
2020-12-06T03:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В США девушка случайно обнаружила у себя симптомы COVID-19 прямо во время онлайн-трансляции в TikTok, на это обратило внимание издание New York Post.Мэрин Шорт снимала видео, на котором пробовала кофе из Starbucks. Она добавила в свой напиток большое количество дополнительных ингредиентов, включая ванильный и карамельный сиропы.Однако, попробовав получившийся напиток, Шорт заметила, что не чувствует вкуса. В результате у девушки началась паника, так как она сразу же заподозрила у себя COVID-19.Ролик с девушкой стал вирусным, он набрал более 700 тысяч лайков. Впоследствии Шорт опубликовала новое видео, в котором рассказала, что получила положительный тест на коронавирус.По данным Управления национальной статистики Великобритании, потеря обоняния и вкуса (аносмия) является самым частым симптомом, зафиксированным у людей с положительным результатом теста на коронавирус.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Девушка обнаружила у себя COVID-19 в прямом эфире

03:03 06.12.2020 (обновлено: 03:14 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПробирка
Пробирка - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В США девушка случайно обнаружила у себя симптомы COVID-19 прямо во время онлайн-трансляции в TikTok, на это обратило внимание издание New York Post.
Мэрин Шорт снимала видео, на котором пробовала кофе из Starbucks. Она добавила в свой напиток большое количество дополнительных ингредиентов, включая ванильный и карамельный сиропы.
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Однако, попробовав получившийся напиток, Шорт заметила, что не чувствует вкуса. В результате у девушки началась паника, так как она сразу же заподозрила у себя COVID-19.
Ролик с девушкой стал вирусным, он набрал более 700 тысяч лайков. Впоследствии Шорт опубликовала новое видео, в котором рассказала, что получила положительный тест на коронавирус.
По данным Управления национальной статистики Великобритании, потеря обоняния и вкуса (аносмия) является самым частым симптомом, зафиксированным у людей с положительным результатом теста на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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