https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587859975.html

Ученые нашли мутации коронавируса, устойчивые к антителам

Ученые нашли мутации коронавируса, устойчивые к антителам

Ученые выявили мутацию SARS-CoV-2, позволяющую ему ускользать от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией, сообщает Nature со ссылкой на... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T00:48

2020-12-06T00:48

2020-12-06T00:48

распространение нового коронавируса

анча баранова

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

дания

в мире

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ученые выявили мутацию SARS-CoV-2, позволяющую ему ускользать от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией, сообщает Nature со ссылкой на препринт исследования.Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител (созданных в лаборатории и вводимых пациентам в рамках специализированной терапии).Выяснилось, что ряд мутаций затрагивали белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом (RBD), который вирус использует для проникновения в клетки. Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител.Ученые отмечают, что некоторые из этих изменений широко распространены у инфицированных COVID-19, а противостоящая всему набору антител мутация обнаружена в Нидерландах и Дании.Свойства мутировавшего коронавирусаПрофессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова ранее рассказала о последствиях мутации коронавируса в популяции норок.Биолог сообщила, что в Дании готовится к публикации научное исследование, посвященное изменениям коронавирусной инфекции в организме зараженных им норок. Ученые выяснили, что новый штамм вируса, взятый из животных, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он приобрел новые свойства."Штамм с этими мутациями <…> способен выделять больше вируса. <…> К чему это может привести, если такой вирус начнет в популяции человека гулять? Будет больше так называемых "суперраспространителей". Те, которые подхватят этот вирус, вероятно, они смогут распространить этот вирус большему количеству людей", — сказала Баранова во время прямого эфира в YouTube.Биолог подчеркнула, что в естественных условиях подобного еще не происходило, но такой вывод можно сделать из лабораторных исследований мутировавшего вируса."Самой плохой вещью" в новой мутации Баранова назвала итог эксперимента с нейтрализующими сыворотками, взятыми у людей, переболевших оригинальной формой COVID-19 в начале эпидемии. Исследователи выяснили, что в большинстве случаев антитела из этих сывороток не могут нейтрализовать мутировавший вирус.Геном коронавируса в РоссииВ конце ноября в Роспотребнадзоре сообщали, что изменения генома коронавируса в России незначительны.К тому моменту специалисты прочитали полные геномы 1215 изолятов коронавируса, которые были выделены в разное время с момента выявления патогена на территории страны."Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса", — отметили в ведомстве.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, циркулирующий в стране коронавирус не имеет мутаций, которые сделали бы его опаснее, "На сегодняшний день... мы точно знаем, что в вирусах, которые циркулируют в Российской Федерации, изменений опасных или чреватых опасностями для эпидситуации нет, все замены, которые мы сегодня наблюдаем, они не ведут к изменениям вируса в отношении человека, то есть вирус от этих изменений не станет ни злее, ни добрее ", - пояснила она.Пандемия COVID-19Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19".Одиннадцатого марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. К настоящему времени количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, следует из данных на сайте организации. По данным ВОЗ, за все время пандемии скончались 1 507 018 человек с подтвержденным заболеванием.В списке наиболее подверженных COVID-19 государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/kovid-1586432867.html

https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587767796.html

https://ria.ru/20201127/prichiny-1586630894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анча баранова, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, дания, в мире