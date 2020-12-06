https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587793436.html

Доктор не придет: "золотой миллиард" остался без медпомощи

Доктор не придет: "золотой миллиард" остался без медпомощи

Соединенные Штаты готовятся побить очередной антирекорд. К февралю число умерших от COVID-19 в стране достигнет 450 тысяч человек, предупредил директор сети... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T08:00

2020-12-06T08:00

2020-12-06T08:08

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коронавирус covid-19

сша

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Соединенные Штаты готовятся побить очередной антирекорд. К февралю число умерших от COVID-19 в стране достигнет 450 тысяч человек, предупредил директор сети центров по профилактике и контролю заболеваний США Роберт Редфилд.Казалось бы, самое время вливать в медицину триллионы от ФРС, строить новые больницы и повышать зарплату врачам. Но нет, американцы пошли парадоксальным путем. Бюджеты больниц и станций скорой помощи сокращаются, госпитали в глубинке банкротятся и закрываются ускоренным темпом, медики и сотрудники EMS (Emergency Medical Services) жалуются на переработку и маленькие зарплаты. В Нью-Йорке, несмотря на ужасающую ситуацию с коронавирусом, 400 сотрудников EMS вообще решили уволить — в бюджете нет денег."Внешние наблюдатели, в том числе китайские, поражены тому, что ведущая научная и технологическая держава допустила гибель уже 260 тысяч человек, в то время как гораздо более бедные страны победили пандемию с помощью несложных мер," — удивляется китайское издание China Daily.На самом деле ничего странного здесь нет. Власти США уже около двадцати лет активно уничтожают медицинскую помощь для большинства населения. Чрезвычайно кстати случившаяся пандемия поможет окончательно закрыть эту тему.Только с 2010-го по 2019 год в США упразднено почти 160 больниц в сельской местности. Еще около 430 находятся на грани закрытия. Это сразу привело к росту смертности на 5,9%.Совершенно непостижимая для цивилизованной страны ситуация сложилась со скорой помощью. Собственно, в том смысле, в каком ее создали в СССР для оказания неотложной медицинской помощи на месте, в США никогда и не было.EMS создали в 1960-е, когда благосостояние американских масс возросло, граждане накупили машин и на дорогах критически увеличилось число аварий. Сотрудники службы должны были просто забирать с места аварии травмированных пассажиров и водителей и доставлять в больницы. Лечение в их обязанности никогда не входило. То, что пациент ехал в автомобиле, было гарантией того, что деньги у него есть и по выходе из больницы он оплатит все счета.Простой человек, звонящий из дома и вызывающий скорую, чтобы поговорить с врачами, претерпеть укол и поехать в больницу, — это по американским меркам вещь немыслимая. Сломав ногу или ощутив боль в сердце, гражданин вызывает такси либо просит друзей подвезти его до больницы. В крайнем случае, сам садится за руль. Прождав несколько часов в приемном покое, дождавшись исхода переговоров врачей с его страховой компанией, пациент или получит лечение и рецепт, или будет госпитализирован. Это все в том случае, если у него есть хоть какая-то медстраховка. У десятков миллионов американцев ее нет.Впрочем, и счастливый обладатель страховки может получить "счет-сюрприз" (surprise bill), который его неприятно удивит. Одна поездка на скорой до больницы зачастую обходится в сумму от трех до десяти тысяч долларов. Если пациента транспортировал вертолет — счет может дойти до 90 тысяч долларов.В сельских районах и маленьких городах штаты давно перестали финансировать станции скорой помощи. Они существуют только благодаря усилиям местных жителей. Несколько энтузиастов проходят за свой счет курсы по оказанию самой элементарной медпомощи — их стоимость начинается от 600 долларов. А потом волонтерят на скорой — развозят пациентов. Зарплату им не платят, так что они вынуждены совмещать это с основной работой.По самым скромным подсчетам, в 2019 году 60 миллионов американцев не имели доступа к неотложной медицинской помощи. Сегодня, с катастрофическим распространением коронавируса, эти цифры только растут.Что характерно, смерть американцев от неоказания медпомощи не становится темой громких заголовков и кампаний в прессе. Журналисты не высчитывают, сколько минут ехала скорая к человеку, умершему от коронавируса или инфаркта. Скорее всего, она вообще к нему не ехала. Привыкнув не полагаться на государство, американцы терпеливо переносят и системный развал здравоохранения.Эмигранты из бывшего СССР ездят лечиться на родину. То же самое делают мексиканцы, тайцы, индусы. А на территории США национальные диаспоры организовывают подпольные клиники для своих, где лечат дешево и сердито — правда, противозаконно.Пандемия призвана окончательно закрепить это положение дел. Медицина в США станет роскошью для состоятельных людей. Подавляющее большинство населения будет выживать, как во времена отцов-основателей: лечить будут местные знахари, шаманы да повитухи. В утешение станет изобильно применяться "марихуана в медицинских целях" — во многих штатах она уже официально считается панацеей и пропагандируется на сайтах местного Минздрава.И 2020-й показал, насколько тупиковым стало развитие США в последние годы и как опасно было пытаться копировать американские решения во всем — особенно в социальной модели.С похожими проблемами — недофинансирования медицины, закрытия больниц, низких заработков врачей — сталкиваются сегодня практически все страны "золотого миллиарда". Сложилась парадоксальная ситуация, когда менее богатые страны помогали более богатым бороться с коронавирусом. Турция посылала медицинское оборудование в Британию, Куба — своих врачей в Италию. Россия вообще помогала всем, в том числе и США.Внезапно оказалось, что работающая больница в богом забытом городке может быть гораздо важнее, чем любые цифры ВВП. А возможность бесплатно вызвать скорую — это на самом деле роскошь, доступная в нашем мире очень немногим.Сегодня англичане, сумевшие сохранить в стране бесплатное здравоохранение, едва не молятся на свою NHS (National Health Service), несмотря на ее бесчисленные огрехи. Больницы, которые в народе прозвали "домами смерти", грязь и холод в палатах, несъедобная еда. Многочасовые очереди к участковым терапевтам и многомесячные — к врачам-специалистам. Да достаточно почитать отзывы пациентов, лежавших в каком-нибудь крупном английском госпитале, чтобы понять, как функционирует местное здравоохранение. Популярная формулировка гласит: "Лучше умереть дома, чем лечиться здесь".Эмигранты, особенно из России и стран бывшего СССР, искренне не понимают, почему в Англии скорая не едет за человеком с температурой под сорок и он вынужден тащиться в больницу сам. Недоумение вызывает и новая практика "один прием — один симптом". Это значит, что терапевту можно пожаловаться только на головную боль, например. А если одновременно болит желудок — с этим симптомом нужно записаться и прийти еще раз.И тем не менее англичане совершенно серьезно считают NHS своим национальным достоянием. В период пандемии общей модой стало как можно реже обращаться к врачам, лишь бы не перегрузить местные больницы и не переутомить персонал. Главный страх здесь — что при подписании торгового соглашения с США премьер-министр отдаст NHS на приватизацию американцам.Похоже, главной жертвой пандемии коронавируса в богатейших странах мира стала социалка. Средний класс уже поработал витриной в противостоянии капитализма и социализма, сегодня он больше не нужен. Соответственно, уходят в прошлое и высокий уровень жизни миллионов людей, и их безопасность, и массовое здравоохранение. Зачем охранять здоровье тех, кому пора на свалку истории?Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587783851.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201205/koronavirus-1587783281.html

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Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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