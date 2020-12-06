https://ria.ru/20201206/kontsert-1587866069.html

В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert

В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проверит, были ли нарушения профилактики коронавирусной инфекции на концерте исполнительницы Юлии Zivert,... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T06:54

2020-12-06T06:54

2020-12-06T06:54

распространение нового коронавируса

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 6 дек – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проверит, были ли нарушения профилактики коронавирусной инфекции на концерте исполнительницы Юлии Zivert, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что Невский районный суд в Санкт-Петербурге в пятницу оштрафовал на 480 тысяч рублей ОАО "Дворец Спорта" (Ледовый дворец) из-за концерта музыканта Басты (Василия Вакуленко), где были выявлены нарушения санитарных норм на фоне ограничений по коронавирусу. Кроме того, Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium в Москве до решения суда из-за нарушения мер профилактики коронавируса во время концерта группы "Кипелов" в пятницу.По данным регионального главка Роспотребнадзора, в Красноярском крае на субботу с начала пандемии зарегистрировано 37 899 случаев заболевания COVID-19. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

красноярский край

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия