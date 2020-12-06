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В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проверит, были ли нарушения профилактики коронавирусной инфекции на концерте исполнительницы Юлии Zivert,... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T06:54
2020-12-06T06:54
распространение нового коронавируса
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 дек – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проверит, были ли нарушения профилактики коронавирусной инфекции на концерте исполнительницы Юлии Zivert, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что Невский районный суд в Санкт-Петербурге в пятницу оштрафовал на 480 тысяч рублей ОАО "Дворец Спорта" (Ледовый дворец) из-за концерта музыканта Басты (Василия Вакуленко), где были выявлены нарушения санитарных норм на фоне ограничений по коронавирусу. Кроме того, Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium в Москве до решения суда из-за нарушения мер профилактики коронавируса во время концерта группы "Кипелов" в пятницу.По данным регионального главка Роспотребнадзора, в Красноярском крае на субботу с начала пандемии зарегистрировано 37 899 случаев заболевания COVID-19. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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красноярский край, происшествия

В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert

06:54 06.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Zivert
Певица Zivert - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОЯРСК, 6 дек – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проверит, были ли нарушения профилактики коронавирусной инфекции на концерте исполнительницы Юлии Zivert, сообщается на сайте ведомства.
"Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выясняются обстоятельства проведения 4 декабря 2020 года в Красноярске в концертном зале Гранд Холл Сибирь концерта Юлии Zivert. В случае выявления нарушений требований по профилактике новой коронавирусной инфекции управлением будут приняты соответствующие меры реагирования", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Невский районный суд в Санкт-Петербурге в пятницу оштрафовал на 480 тысяч рублей ОАО "Дворец Спорта" (Ледовый дворец) из-за концерта музыканта Басты (Василия Вакуленко), где были выявлены нарушения санитарных норм на фоне ограничений по коронавирусу. Кроме того, Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium в Москве до решения суда из-за нарушения мер профилактики коронавируса во время концерта группы "Кипелов" в пятницу.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, в Красноярском крае на субботу с начала пандемии зарегистрировано 37 899 случаев заболевания COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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