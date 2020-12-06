https://ria.ru/20201206/kinofestival-1587905812.html

В Санья открылся Хайнаньский международный кинофестиваль

В Санья открылся Хайнаньский международный кинофестиваль

В курортном городе Санья 5 декабря открылся третий Хайнаньский международный кинофестиваль, который совместно организован Медиакорпорацией Китая (China Media... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T16:10

2020-12-06T16:10

2020-12-06T16:10

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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В курортном городе Санья 5 декабря открылся третий Хайнаньский международный кинофестиваль, который совместно организован Медиакорпорацией Китая (China Media Group) и народным правительством провинции Хайнань. Заместитель министра отдела пропаганды ЦК КПК, генеральный директор Медиакорпорации Китая, председатель организационного комитета кинофестиваля Шэнь Хайсюн и секретарь Хайнаньского провинциального комитета КПК Шэнь Сяомин выступили на церемонии открытия, после чего фестиваль был объявлен открытым.Шэнь Сяомин в своем выступлении отметил, что на Хайнане сложились уникальные возможности для развития киноиндустрии. Прежде всего, в этой островной провинции идет реализация политики внешней открытости, Хайнань расположен в районе "золотого туристического пояса", что привлекает сюда лучшие мировые ресурсы, все это способствует созданию благоприятных условий для развития киноиндустрии. Хайнаньский кинофестиваль становится площадкой для культурного взаимодействия и обмена опытом между Китаем и зарубежными странами. В настоящее время Китай ускоренно формирует новую модель развития, в связи с этим, провинция Хайнань стремится к более четкому позиционированию в процессе двойной рыночной циркуляции, ориентированной на внутренний и внешний рынок.В своем выступлении Шэнь Хайсюн сказал, что нынешний кинофестиваль проводится в особое время и имеет особое значение для кинематографистов и кинозрителей всего мира. Проведение Хайнаньского международного кинофестиваля не только демонстрирует быстрое восстановление китайской киноиндустрии, но и дает сигнал надежды, что человечество в конечном итоге преодолеет эпидемию. В ходе нынешнего кинофестиваля состоится премьера документального фильма в формате четкого разрешения 4K - "Китай. 2020 год. Борьба с эпидемией", который подготовила Медиакорпорация Китая. Фильм рассказывает о том, как китайский народ преодолел эпидемию под руководством Компартии и правительства Китая. Глава Медиакорпорации Китая выразил надежду, что фильм вселит уверенность в победе над эпидемией во всем мире.Третий Хайнаньский международный кинофестиваль - беспрецедентно масштабное событие в мире киноискусства. В фестивале принимают участие 4376 фильмов из 114 стран и регионов мира. 189 лучших китайских и зарубежных картин покажут в онлайн и офлайн-форматах в таких городах островной провинции, как Хайкоу, Санья, Даньчжоу и Цюнхай.

https://ria.ru/20201204/konkurs-1587690284.html

https://ria.ru/20201204/konkurs-1587667929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шэнь хайсюн, москва, китай, хайкоу, технологии, в мире