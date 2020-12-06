https://ria.ru/20201206/kholod-1587874476.html

Прошедшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала зимы

Прошедшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала зимы

Прошедшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала зимы: температура местами опускалась ниже 15 градусов мороза, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T10:07

2020-12-06T10:07

2020-12-06T10:26

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала зимы: температура местами опускалась ниже 15 градусов мороза, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Холода в столичный регион принес антициклон, обеспечивший в субботу ясную погоду. На воскресенье прогнозируется облачность, без осадков, минус 4 - минус 6 в Москве и 3-8 градусов мороза в Подмосковье.Кроме того, "Фобос" зафиксировал рекордно высоком давлении в воскресенье в Москве."В 9 утра в Москве давление повысилось до отметки 767,2 миллиметра ртутного столба, что на 0,3 выше, чем было 6 декабря 2002 года", - рассказал Леус.Он отметил, что в субботу также побит рекорд атмосферного давления, превысив его на 0,4 миллиметра ртутного столба. Для 5 декабря прошлый рекорд по давлению принадлежал 2001 году и составлял 764,3 миллиметра ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/zima-1587096750.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), общество