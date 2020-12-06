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https://ria.ru/20201206/khaski-1587703244.html
"Чувствуют дорогу лапами": сибирские хаски покоряют горы Кавказа
"Чувствуют дорогу лапами": сибирские хаски покоряют горы Кавказа
Не все знают, что на Кавказе можно покататься на собачьих упряжках. Когда сибирский хаски появился в доме Татьяны Трепет, она решила направить энергию собаки в... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T08:00
2020-12-06T10:10
хорошие новости
кавказский заповедник
хорошие новости
кавказ
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собаки
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Не все знают, что на Кавказе можно покататься на собачьих упряжках. Когда сибирский хаски появился в доме Татьяны Трепет, она решила направить энергию собаки в мирное русло, и теперь насладиться традиционным способом передвижения Крайнего Севера можно и в горной местности Кавказского заповедника.Экскурсионный эколого-туристический маршрут "Хаски в Лагонаки" разработали специалисты Кавказского заповедника. Маршрут существует всего два года, но уже пользуется популярностью у туристов."Чувствуют дорогу лапами"Собаки никогда не подводили Татьяну: ей вместе с животными приходилось попадать в экстремальные условия из-за резко меняющейся погоды, но хаски всегда находили безопасный путь."В метель в горах погода может меняться непредсказуемо. Случалось, что вдруг находило облако и начинал сыпать снег. В такие моменты видимость снижается до нуля, человек даже в горнолыжной маске ничего не видит. Ничего не остается, как полностью довериться собакам. В этих условиях они способны принимать правильные решения и выводить на трассу: они чувствуют лапами, где дорога. Это удивительно", — восхищается тренер.Также Татьяна рассказала, что собаки не требуют никакой специальной тренировки. Им просто нужно вырасти. Примерно в год собака ставится в упряжку и начинает делать все то, что делают товарищи по команде. Главное — заканчивать тренировки тогда, когда собаки еще не совсем устали, чтобы на следующий день они с удовольствием хотели бежать.Ход поездки на собачьей упряжке и требования к экскурсантамДля того чтобы проехаться по маршруту "Хаски в Лагонаки" не нужна специальная физическая подготовка, нужна только теплая одежда. Кроме того, турист обязательно должен иметь варежки или перчатки и горнолыжные очки, чтобы рассмотреть красоту зимних гор.Татьяна Трепет отметила, что собаки умны и дружелюбны, никогда не кусают, лояльно относятся к детям, а также обладают исключительным любопытством и терпением. Углубившись в историю, тренер рассказала, что хаски максимально приближены к волкам. Однако в процессе одомашнивания человек смог изменить их характер, полностью искоренив агрессию."Экскурсионный маршрут проходит по безопасной, подготовленной трассе. У нас катались и маленькие детки, и даже груднички. Обычно они спят во время прогулки, потому что собаки идут плавно, без рывков. Конечно же, есть и драйвовые места, где собаки бегут с горки. Многие в этот момент приходят в восторг. У людей блестят глаза, они как будто вернулись в детство", – подытожила Татьяна.Посетители заповедника смогут даже посидеть у "руля": на безопасных участках, где собаки идут в гору, взрослым дают поуправлять упряжкой. Инструктор в это время находится рядом, подстраховывает, и у него всегда есть тормоз, который можно нажать.Несмотря на то что экскурсионная прогулка проходит в спокойном темпе, туристы испытывают самые невероятные впечатления. Из-за того что маршрут проходит по территории заповедника, всегда есть возможность столкнуться с дикими животными. Татьяна и экскурсанты встречали рысь, видели путаные следы зайца и даже отпечатки огромных медвежьих лап.
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кавказский заповедник, хорошие новости, кавказ, туризм, собаки

"Чувствуют дорогу лапами": сибирские хаски покоряют горы Кавказа

08:00 06.12.2020 (обновлено: 10:10 06.12.2020)
 
© Фото предоставлено тренером собачьей упряжки Татьяной ТрепетСобаки в упряжке в ходе экскурсионной эколого-туристической прогулки "Хаски в Лагонаках"
Собаки в упряжке в ходе экскурсионной эколого-туристической прогулки Хаски в Лагонаках - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Фото предоставлено тренером собачьей упряжки Татьяной Трепет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Не все знают, что на Кавказе можно покататься на собачьих упряжках. Когда сибирский хаски появился в доме Татьяны Трепет, она решила направить энергию собаки в мирное русло, и теперь насладиться традиционным способом передвижения Крайнего Севера можно и в горной местности Кавказского заповедника.

"Когда первый раз проехали на упряжке в Лагонаки, мы поняли, что это невероятно захватывает. И очень захотелось показать и поделиться этой радостью с другими людьми. Кроме того, это наиболее экологичный вид транспорта в горных условиях", — рассказала Татьяна.

Экскурсионный эколого-туристический маршрут "Хаски в Лагонаки" разработали специалисты Кавказского заповедника. Маршрут существует всего два года, но уже пользуется популярностью у туристов.

"Чувствуют дорогу лапами"

Собаки никогда не подводили Татьяну: ей вместе с животными приходилось попадать в экстремальные условия из-за резко меняющейся погоды, но хаски всегда находили безопасный путь.
"В метель в горах погода может меняться непредсказуемо. Случалось, что вдруг находило облако и начинал сыпать снег. В такие моменты видимость снижается до нуля, человек даже в горнолыжной маске ничего не видит. Ничего не остается, как полностью довериться собакам. В этих условиях они способны принимать правильные решения и выводить на трассу: они чувствуют лапами, где дорога. Это удивительно", — восхищается тренер.
© Фото предоставлено тренером собачьей упряжки Татьяной Трепет

Экскурсионная эколого-туристическая прогулка "Хаски в Лагонаки"

Экскурсионная эколого-туристическая прогулка Хаски в Лагонаках
1 из 3

Экскурсионная эколого-туристическая прогулка "Хаски в Лагонаки"

© Фото предоставлено тренером собачьей упряжки Татьяной Трепет
© Фото предоставлено тренером собачьей упряжки Татьяной Трепет

Собаки в упряжке в ходе экскурсионной эколого-туристической прогулки "Хаски в Лагонаки"

Собаки в упряжке в ходе экскурсионной эколого-туристической прогулки Хаски в Лагонаках
2 из 3

Собаки в упряжке в ходе экскурсионной эколого-туристической прогулки "Хаски в Лагонаки"

© Фото предоставлено тренером собачьей упряжки Татьяной Трепет
© Фото предоставлено тренером собачьей упряжки Татьяной Трепет

Экскурсионная эколого-туристическая прогулка "Хаски в Лагонаки"

Экскурсионная эколого-туристическая прогулка Хаски в Лагонаках
3 из 3

Экскурсионная эколого-туристическая прогулка "Хаски в Лагонаки"

© Фото предоставлено тренером собачьей упряжки Татьяной Трепет
1 из 3

Экскурсионная эколого-туристическая прогулка "Хаски в Лагонаки"

© Фото предоставлено тренером собачьей упряжки Татьяной Трепет
2 из 3

Собаки в упряжке в ходе экскурсионной эколого-туристической прогулки "Хаски в Лагонаки"

© Фото предоставлено тренером собачьей упряжки Татьяной Трепет
3 из 3

Экскурсионная эколого-туристическая прогулка "Хаски в Лагонаки"

© Фото предоставлено тренером собачьей упряжки Татьяной Трепет
Также Татьяна рассказала, что собаки не требуют никакой специальной тренировки. Им просто нужно вырасти. Примерно в год собака ставится в упряжку и начинает делать все то, что делают товарищи по команде. Главное — заканчивать тренировки тогда, когда собаки еще не совсем устали, чтобы на следующий день они с удовольствием хотели бежать.

Ход поездки на собачьей упряжке и требования к экскурсантам

Для того чтобы проехаться по маршруту "Хаски в Лагонаки" не нужна специальная физическая подготовка, нужна только теплая одежда. Кроме того, турист обязательно должен иметь варежки или перчатки и горнолыжные очки, чтобы рассмотреть красоту зимних гор.

"Вокруг тишина, природа, собаки бегут не очень быстро, со скоростью примерно 10-15 километров в час. Люди успевают все рассмотреть, полюбоваться видами. Мы успеваем поговорить с ними, а во время остановок туристы общаются с собаками: гладят их, наблюдают, как животные дышат", — привела пример Татьяна.

Татьяна Трепет отметила, что собаки умны и дружелюбны, никогда не кусают, лояльно относятся к детям, а также обладают исключительным любопытством и терпением. Углубившись в историю, тренер рассказала, что хаски максимально приближены к волкам. Однако в процессе одомашнивания человек смог изменить их характер, полностью искоренив агрессию.
"Экскурсионный маршрут проходит по безопасной, подготовленной трассе. У нас катались и маленькие детки, и даже груднички. Обычно они спят во время прогулки, потому что собаки идут плавно, без рывков. Конечно же, есть и драйвовые места, где собаки бегут с горки. Многие в этот момент приходят в восторг. У людей блестят глаза, они как будто вернулись в детство", – подытожила Татьяна.
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Посетители заповедника смогут даже посидеть у "руля": на безопасных участках, где собаки идут в гору, взрослым дают поуправлять упряжкой. Инструктор в это время находится рядом, подстраховывает, и у него всегда есть тормоз, который можно нажать.
Несмотря на то что экскурсионная прогулка проходит в спокойном темпе, туристы испытывают самые невероятные впечатления. Из-за того что маршрут проходит по территории заповедника, всегда есть возможность столкнуться с дикими животными. Татьяна и экскурсанты встречали рысь, видели путаные следы зайца и даже отпечатки огромных медвежьих лап.
 
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