https://ria.ru/20201206/khaski-1587703244.html

"Чувствуют дорогу лапами": сибирские хаски покоряют горы Кавказа

"Чувствуют дорогу лапами": сибирские хаски покоряют горы Кавказа

Не все знают, что на Кавказе можно покататься на собачьих упряжках. Когда сибирский хаски появился в доме Татьяны Трепет, она решила направить энергию собаки в... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T08:00

2020-12-06T08:00

2020-12-06T10:10

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Не все знают, что на Кавказе можно покататься на собачьих упряжках. Когда сибирский хаски появился в доме Татьяны Трепет, она решила направить энергию собаки в мирное русло, и теперь насладиться традиционным способом передвижения Крайнего Севера можно и в горной местности Кавказского заповедника.Экскурсионный эколого-туристический маршрут "Хаски в Лагонаки" разработали специалисты Кавказского заповедника. Маршрут существует всего два года, но уже пользуется популярностью у туристов."Чувствуют дорогу лапами"Собаки никогда не подводили Татьяну: ей вместе с животными приходилось попадать в экстремальные условия из-за резко меняющейся погоды, но хаски всегда находили безопасный путь."В метель в горах погода может меняться непредсказуемо. Случалось, что вдруг находило облако и начинал сыпать снег. В такие моменты видимость снижается до нуля, человек даже в горнолыжной маске ничего не видит. Ничего не остается, как полностью довериться собакам. В этих условиях они способны принимать правильные решения и выводить на трассу: они чувствуют лапами, где дорога. Это удивительно", — восхищается тренер.Также Татьяна рассказала, что собаки не требуют никакой специальной тренировки. Им просто нужно вырасти. Примерно в год собака ставится в упряжку и начинает делать все то, что делают товарищи по команде. Главное — заканчивать тренировки тогда, когда собаки еще не совсем устали, чтобы на следующий день они с удовольствием хотели бежать.Ход поездки на собачьей упряжке и требования к экскурсантамДля того чтобы проехаться по маршруту "Хаски в Лагонаки" не нужна специальная физическая подготовка, нужна только теплая одежда. Кроме того, турист обязательно должен иметь варежки или перчатки и горнолыжные очки, чтобы рассмотреть красоту зимних гор.Татьяна Трепет отметила, что собаки умны и дружелюбны, никогда не кусают, лояльно относятся к детям, а также обладают исключительным любопытством и терпением. Углубившись в историю, тренер рассказала, что хаски максимально приближены к волкам. Однако в процессе одомашнивания человек смог изменить их характер, полностью искоренив агрессию."Экскурсионный маршрут проходит по безопасной, подготовленной трассе. У нас катались и маленькие детки, и даже груднички. Обычно они спят во время прогулки, потому что собаки идут плавно, без рывков. Конечно же, есть и драйвовые места, где собаки бегут с горки. Многие в этот момент приходят в восторг. У людей блестят глаза, они как будто вернулись в детство", – подытожила Татьяна.Посетители заповедника смогут даже посидеть у "руля": на безопасных участках, где собаки идут в гору, взрослым дают поуправлять упряжкой. Инструктор в это время находится рядом, подстраховывает, и у него всегда есть тормоз, который можно нажать.Несмотря на то что экскурсионная прогулка проходит в спокойном темпе, туристы испытывают самые невероятные впечатления. Из-за того что маршрут проходит по территории заповедника, всегда есть возможность столкнуться с дикими животными. Татьяна и экскурсанты встречали рысь, видели путаные следы зайца и даже отпечатки огромных медвежьих лап.

https://ria.ru/20201004/layki-1578115329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кавказский заповедник, хорошие новости, кавказ, туризм, собаки