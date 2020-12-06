https://ria.ru/20201206/katar-1587888269.html

СМИ анонсировали примирение стран Персидского залива с Катаром

СМИ анонсировали примирение стран Персидского залива с Катаром

Примирение между Катаром и другими странами Персидского залива (Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном) состоится на саммите Совета сотрудничества арабских... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T12:44

2020-12-06T12:44

2020-12-06T12:44

дипломатический скандал вокруг катара

мид катара

персидский залив

саудовская аравия

кувейт

катар

бахрейн

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149883/16/1498831673_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_ee60ae290487952ab16d3f0df177bf85.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Примирение между Катаром и другими странами Персидского залива (Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном) состоится на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), проведение которого, предварительно, запланировано в Бахрейне в декабре, сообщает кувейтская газета Al-Rai со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.Согласно источнику, в рамках специальных комиссий ССАГПЗ будут обсуждаться спорные вопросы, требования и условия "с целью найти решения таким образом, чтобы обеспечить сохранение сплоченности систем Персидского залива и арабского мира".Ранее министр иностранных дел Кувейта Ахмед Насыр ас-Сабах сообщил, что Катар и его соседи - арабские страны Персидского залива - ведут плодотворные переговоры для урегулирования конфликта, который длится между ними более 3,5 года, все заинтересованы в его окончании. О "значительном прогрессе" заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бен Фархан Аль Сауд. Наличие подвижек в решении конфликта с соседями признал и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет неожиданно объявили о разрыве отношений с Катаром и установили его транспортную блокаду, обвинив в поддержке терроризма. Катар отверг обвинения и заявил, что готов урегулировать отношения с соседями на основе взаимного уважения суверенитета.

https://ria.ru/20170607/1495987868.html

https://ria.ru/20170624/1497219420.html

персидский залив

саудовская аравия

кувейт

катар

бахрейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дипломатический скандал вокруг катара, мид катара, персидский залив, саудовская аравия, кувейт, катар, бахрейн, в мире