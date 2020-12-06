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СМИ анонсировали примирение стран Персидского залива с Катаром
СМИ анонсировали примирение стран Персидского залива с Катаром
Примирение между Катаром и другими странами Персидского залива (Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном) состоится на саммите Совета сотрудничества арабских... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T12:44
2020-12-06T12:44
дипломатический скандал вокруг катара
мид катара
персидский залив
саудовская аравия
кувейт
катар
бахрейн
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Примирение между Катаром и другими странами Персидского залива (Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном) состоится на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), проведение которого, предварительно, запланировано в Бахрейне в декабре, сообщает кувейтская газета Al-Rai со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.Согласно источнику, в рамках специальных комиссий ССАГПЗ будут обсуждаться спорные вопросы, требования и условия "с целью найти решения таким образом, чтобы обеспечить сохранение сплоченности систем Персидского залива и арабского мира".Ранее министр иностранных дел Кувейта Ахмед Насыр ас-Сабах сообщил, что Катар и его соседи - арабские страны Персидского залива - ведут плодотворные переговоры для урегулирования конфликта, который длится между ними более 3,5 года, все заинтересованы в его окончании. О "значительном прогрессе" заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бен Фархан Аль Сауд. Наличие подвижек в решении конфликта с соседями признал и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет неожиданно объявили о разрыве отношений с Катаром и установили его транспортную блокаду, обвинив в поддержке терроризма. Катар отверг обвинения и заявил, что готов урегулировать отношения с соседями на основе взаимного уважения суверенитета.
https://ria.ru/20170607/1495987868.html
https://ria.ru/20170624/1497219420.html
персидский залив
саудовская аравия
кувейт
катар
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дипломатический скандал вокруг катара, мид катара, персидский залив, саудовская аравия, кувейт, катар, бахрейн, в мире

СМИ анонсировали примирение стран Персидского залива с Катаром

12:44 06.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНебоскребы в столице Катара Дохе
Небоскребы в столице Катара Дохе - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Примирение между Катаром и другими странами Персидского залива (Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном) состоится на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), проведение которого, предварительно, запланировано в Бахрейне в декабре, сообщает кувейтская газета Al-Rai со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
"Примирение стран Залива состоится на саммите ССАГПЗ, который, предварительно, запланирован в Королевстве Бахрейн в течение этого месяца", - подчеркнул источник издания.
Вид города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 07.06.2017
7 июня 2017, 12:15
Дрессировка Катара: Саудовская Аравия наказывает эмират за его амбиции
Согласно источнику, в рамках специальных комиссий ССАГПЗ будут обсуждаться спорные вопросы, требования и условия "с целью найти решения таким образом, чтобы обеспечить сохранение сплоченности систем Персидского залива и арабского мира".
Ранее министр иностранных дел Кувейта Ахмед Насыр ас-Сабах сообщил, что Катар и его соседи - арабские страны Персидского залива - ведут плодотворные переговоры для урегулирования конфликта, который длится между ними более 3,5 года, все заинтересованы в его окончании. О "значительном прогрессе" заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бен Фархан Аль Сауд. Наличие подвижек в решении конфликта с соседями признал и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет неожиданно объявили о разрыве отношений с Катаром и установили его транспортную блокаду, обвинив в поддержке терроризма. Катар отверг обвинения и заявил, что готов урегулировать отношения с соседями на основе взаимного уважения суверенитета.
Небоскребы в Дохе. - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
24 июня 2017, 13:05
"Нереалистичные и нелегальные": Катар не устроили требования арабских стран
 
Дипломатический скандал вокруг КатараМИД КатараПерсидский заливСаудовская АравияКувейтКатарБахрейнВ мире
 
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