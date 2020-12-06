СМИ анонсировали примирение стран Персидского залива с Катаром
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Примирение между Катаром и другими странами Персидского залива (Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном) состоится на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), проведение которого, предварительно, запланировано в Бахрейне в декабре, сообщает кувейтская газета Al-Rai со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
"Примирение стран Залива состоится на саммите ССАГПЗ, который, предварительно, запланирован в Королевстве Бахрейн в течение этого месяца", - подчеркнул источник издания.
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Согласно источнику, в рамках специальных комиссий ССАГПЗ будут обсуждаться спорные вопросы, требования и условия "с целью найти решения таким образом, чтобы обеспечить сохранение сплоченности систем Персидского залива и арабского мира".
Ранее министр иностранных дел Кувейта Ахмед Насыр ас-Сабах сообщил, что Катар и его соседи - арабские страны Персидского залива - ведут плодотворные переговоры для урегулирования конфликта, который длится между ними более 3,5 года, все заинтересованы в его окончании. О "значительном прогрессе" заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бен Фархан Аль Сауд. Наличие подвижек в решении конфликта с соседями признал и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет неожиданно объявили о разрыве отношений с Катаром и установили его транспортную блокаду, обвинив в поддержке терроризма. Катар отверг обвинения и заявил, что готов урегулировать отношения с соседями на основе взаимного уважения суверенитета.
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