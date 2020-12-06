https://ria.ru/20201206/istorik--1587913395.html
В Петербурге умер историк Игорь Фроянов
В Петербурге умер историк Игорь Фроянов
Историк Игорь Фроянов, ранее занимавший должность завкафедрой истории России Санкт-Петербургского государственного университета, скончался в Петербурге,... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T17:16
2020-12-06T17:16
2020-12-06T17:16
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Историк Игорь Фроянов, ранее занимавший должность завкафедрой истории России Санкт-Петербургского государственного университета, скончался в Петербурге, рассказал РИА Новости источник в вузе.Ученому было 84 года.
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санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург