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На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на ферме по разведению индейки в графстве Норфолк на востоке Англии, более 30 тысяч птиц были забиты, сообщила в... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T17:03
2020-12-06T17:03
великобритания
европа
в мире
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на ферме по разведению индейки в графстве Норфолк на востоке Англии, более 30 тысяч птиц были забиты, сообщила в воскресенье газета Sun со ссылкой на министерство по защите окружающей среды (DEFRA).Ранее на прошлой неделе вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на ферме в Северном Йоркшире, из-за чего были уничтожены 10,5 тысяч индеек."На этом участке (в Норфолке – ред.) продолжается ветеринарное расследование, чтобы определить вероятный источник инфекции и установить, как долго болезнь могла находиться в зараженных помещениях. Штамм птичьего гриппа, который был подтвержден на нескольких птицеводческих фермах в Англии, по-видимому, тесно связан с вирусом, который в настоящее время циркулирует среди диких и содержащихся в неволе птиц в Европе", - заявил представитель министерства по защите окружающей среды.Как отмечает газета, вспышки птичьего гриппа и массовое уничтожение индеек, могут привести к их дефициту в продовольственных магазинах в канун Рождества.Индейка – одно из наиболее популярных блюд на рождественском столе британцев.Вспышки птичьего гриппа периодически фиксируются в Великобритании. Одиннадцатого ноября министерство по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству сообщило, что птичий грипп обнаружен у диких гусей и лебедей на юго-западе Англии. Ведомство отметило тогда, что птицы были инфицированы вирусом, который уже распространен в Европе. Ветеринарные врачи британских регионов предписали фермерам повысить меры биобезопасности для предотвращения вспышек птичьего гриппа. Ранее были обнаружены случаи заражения птичьим гриппом в Нидерландах и на севере Германии.
https://ria.ru/20201127/influenza-1586698050.html
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великобритания, европа, в мире

На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа

17:03 06.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИндюшка
Индюшка - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на ферме по разведению индейки в графстве Норфолк на востоке Англии, более 30 тысяч птиц были забиты, сообщила в воскресенье газета Sun со ссылкой на министерство по защите окружающей среды (DEFRA).
Ранее на прошлой неделе вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на ферме в Северном Йоркшире, из-за чего были уничтожены 10,5 тысяч индеек.
Куры на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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В двух европейских странах сообщили о вспышках птичьего гриппа
"На этом участке (в Норфолке – ред.) продолжается ветеринарное расследование, чтобы определить вероятный источник инфекции и установить, как долго болезнь могла находиться в зараженных помещениях. Штамм птичьего гриппа, который был подтвержден на нескольких птицеводческих фермах в Англии, по-видимому, тесно связан с вирусом, который в настоящее время циркулирует среди диких и содержащихся в неволе птиц в Европе", - заявил представитель министерства по защите окружающей среды.
Как отмечает газета, вспышки птичьего гриппа и массовое уничтожение индеек, могут привести к их дефициту в продовольственных магазинах в канун Рождества.
Индейка – одно из наиболее популярных блюд на рождественском столе британцев.
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Вспышки птичьего гриппа периодически фиксируются в Великобритании. Одиннадцатого ноября министерство по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству сообщило, что птичий грипп обнаружен у диких гусей и лебедей на юго-западе Англии. Ведомство отметило тогда, что птицы были инфицированы вирусом, который уже распространен в Европе. Ветеринарные врачи британских регионов предписали фермерам повысить меры биобезопасности для предотвращения вспышек птичьего гриппа. Ранее были обнаружены случаи заражения птичьим гриппом в Нидерландах и на севере Германии.
 
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