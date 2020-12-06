https://ria.ru/20201206/golovnya-1587629013.html

Джазмен Сергей Головня объяснил, почему в пандемию запел шансон

Джазмен Сергей Головня объяснил, почему в пандемию запел шансон

С саксофонистом, композитором и арт-директором фестиваля Koktebel Jazz Party Сергеем Головней в период пандемии коронавируса произошла творческая трансформация: РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T18:00

2020-12-06T18:00

2020-12-06T18:00

шоу-бизнес

самоизоляция

республика крым

коктебель

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

шоубиз

koktebel jazz party — 2020

сергей головня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576220955_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_6022cff4857382e87fa36e9d261a964f.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Лариса Худикова. С саксофонистом, композитором и арт-директором фестиваля Koktebel Jazz Party Сергеем Головней в период пандемии коронавируса произошла творческая трансформация: он внезапно для поклонников запел шансон и записал новый альбом в совершенно новом для него стиле. Что повлияло на джазового музыканта, и как он и его коллеги переносят коронавирусные ограничения, Сергей рассказал в интервью РИА Новости.— Судя по тому, что во время весеннего карантина из-за коронавируса вы записали новый альбом в нехарактерном ранее стиле, а затем и еще две песни в жанре шансон, самоизоляция явно повлияла на вас?— В эти месяцы я не переставал индивидуально заниматься музыкой на саксофонах всех видах, включая новый уникальнейший "бас", а также на флейте и фортепиано. Кроме того, я записал альбом Dreamlike Forest, который считаю для себя прорывом.— Этот альбом необычен. Как бы вы охарактеризовали стиль этой музыки?— Точное определение трудно дать. Думаю, это уже мой собственный стиль. Наверное, это что-то между этно-джазом, ньюэйджем и, возможно, музыкой к кинофильмам.— Эти композиции, в которых звучат импровизации саксофонов и флейты в сочетании с глубокими электронными "подкладами", придают им мистический оттенок, возникают фантастические образы. Можно сказать, что это – музыка для медитации. Кем вы вдохновлялись, когда писали ее?— Я думал о таком альбоме последние несколько лет и вложил в него весь свой музыкальный опыт. Это — современная музыка, но вдохновленная этникой и кроссовер-джазом Пэта Мэтини и звучанием Яна Гарбарека.— Однако буквально следом за этим вы сочиняете и записываете клипы в стиле шансон. Почему вдруг?— Дело не в шансоне, а в том, что я пою с самых ранних лет. Отец (известный гитарист и преподаватель Николай Головня. – Прим. ред.) аккомпанировал мне на гитаре, а я в детстве пел разные песни, знал наизусть около 150-ти. Потом был долгий период, когда я занимался исключительно как инструменталист, но иногда брал гитару в руки и вспоминал какие-то песни. И тут во время карантина как пошло, как полилось... Сначала песни, потом клипы.— Вашу песню "Уюта колыбель", которую вы исполнили уже под занавес джазового фестиваля в Коктебеле вместе с Кариной Кожевниковой, тепло приняли зрители в зале, хотя и она "выпадала" из джазовой программы. Так было задумано?— Да, потому что эта песня, слова к которой написала моя мама, поэтесса Алиса Алисова, – о Коктебеле. Так мы хотели выразить свою любовь к этому чудесному месту на берегу моря, с которым у меня связано очень многое.— Как вы переживаете пандемию? Чем зарабатываете, есть ли концерты?— Я — оптимист, хотя и испытываю трудности. Заработка в данный момент нет никакого. Выступления в клубах бывают, но в нынешний трудный период здесь не заработаешь. Это, скорее, для игровой практики.Организация же концертов в больших залах сейчас совершенно невыгодна. Видимо, надо осваивать онлайн площадки.

https://ria.ru/20200229/1565449336.html

республика крым

коктебель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, самоизоляция, республика крым, коктебель, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, koktebel jazz party — 2020, сергей головня , музыка, знаменитости, звезды