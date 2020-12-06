СК предъявил обвинение главврачу Забайкальской краевой больницы
10:45 06.12.2020 (обновлено: 14:31 06.12.2020)
"Шальнёва по подозрению в получении взяток задержали в Сочи в пятницу. Сейчас он в изоляторе временного содержания в Чите", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Позднее следователи предъявили главному врачу Забайкальской краевой клинической больницы Виктору Шальнёву обвинение в получении взятки более чем в 13 миллионов рублей при заключении контракта на поставку медоборудования, сообщает СУСК региона.
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"По версии следствия, Шальнёв использовал должностные полномочия главврача больницы для получения взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. В настоящий момент у следствия имеются данные о получении Шальнёвым взяток на сумму более 13 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
По данным следствия, уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. В квартире и рабочем кабинете главврача проведены обыски. По ходатайству следствия суд избрал в отношении Шальнёва меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Следственными органами <...> обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере") предъявлено главному врачу государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница" Забайкальского края Виктору Шальнёву", — информирует СК региона.