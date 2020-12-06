https://ria.ru/20201206/glavvrach-1587877899.html

СК предъявил обвинение главврачу Забайкальской краевой больницы

СК предъявил обвинение главврачу Забайкальской краевой больницы

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи по подозрению во взяточничестве и доставили в Читу главного врача Забайкальской краевой клинической... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T10:45

2020-12-06T10:45

2020-12-06T14:31

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 6 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи по подозрению во взяточничестве и доставили в Читу главного врача Забайкальской краевой клинической больницы Виктора Шальнёва, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По его словам, решается вопрос об избрании меры пресечения.Позднее следователи предъявили главному врачу Забайкальской краевой клинической больницы Виктору Шальнёву обвинение в получении взятки более чем в 13 миллионов рублей при заключении контракта на поставку медоборудования, сообщает СУСК региона.По данным следствия, уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. В квартире и рабочем кабинете главврача проведены обыски. По ходатайству следствия суд избрал в отношении Шальнёва меру пресечения в виде заключения под стражу."Следственными органами <...> обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере") предъявлено главному врачу государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница" Забайкальского края Виктору Шальнёву", — информирует СК региона.

https://ria.ru/20201201/vzyatki-1587141223.html

https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586951172.html

забайкальский край

сочи

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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), забайкальский край, сочи, чита, происшествия