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СК предъявил обвинение главврачу Забайкальской краевой больницы
СК предъявил обвинение главврачу Забайкальской краевой больницы
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи по подозрению во взяточничестве и доставили в Читу главного врача Забайкальской краевой клинической... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T10:45
2020-12-06T14:31
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
забайкальский край
сочи
чита
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи по подозрению во взяточничестве и доставили в Читу главного врача Забайкальской краевой клинической больницы Виктора Шальнёва, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По его словам, решается вопрос об избрании меры пресечения.Позднее следователи предъявили главному врачу Забайкальской краевой клинической больницы Виктору Шальнёву обвинение в получении взятки более чем в 13 миллионов рублей при заключении контракта на поставку медоборудования, сообщает СУСК региона.По данным следствия, уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. В квартире и рабочем кабинете главврача проведены обыски. По ходатайству следствия суд избрал в отношении Шальнёва меру пресечения в виде заключения под стражу."Следственными органами &lt;...&gt; обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере") предъявлено главному врачу государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница" Забайкальского края Виктору Шальнёву", — информирует СК региона.
https://ria.ru/20201201/vzyatki-1587141223.html
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), забайкальский край, сочи, чита, происшествия

СК предъявил обвинение главврачу Забайкальской краевой больницы

10:45 06.12.2020 (обновлено: 14:31 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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КРАСНОЯРСК, 6 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи по подозрению во взяточничестве и доставили в Читу главного врача Забайкальской краевой клинической больницы Виктора Шальнёва, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Шальнёва по подозрению в получении взяток задержали в Сочи в пятницу. Сейчас он в изоляторе временного содержания в Чите", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Позднее следователи предъявили главному врачу Забайкальской краевой клинической больницы Виктору Шальнёву обвинение в получении взятки более чем в 13 миллионов рублей при заключении контракта на поставку медоборудования, сообщает СУСК региона.
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"По версии следствия, Шальнёв использовал должностные полномочия главврача больницы для получения взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. В настоящий момент у следствия имеются данные о получении Шальнёвым взяток на сумму более 13 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. В квартире и рабочем кабинете главврача проведены обыски. По ходатайству следствия суд избрал в отношении Шальнёва меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Следственными органами <...> обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере") предъявлено главному врачу государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница" Забайкальского края Виктору Шальнёву", — информирует СК региона.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Забайкальский крайСочиЧитаПроисшествия
 
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