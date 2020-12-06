https://ria.ru/20201206/giperzvuk-1587869806.html

Трамп заявил о наличии у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений

Трамп заявил о наличии у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии в Америке самых современных вооружений, в частности "гиперзвуковых и гидрозвуковых", не дав дополнительных... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T09:02

2020-12-06T09:02

2020-12-06T13:44

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775132_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_abf6adfb98266088d32e3062815158c8.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии в Америке самых современных вооружений, в частности "гиперзвуковых и гидрозвуковых", не дав дополнительных пояснений."Сейчас у нас самые великие, самые современные вооруженные силы за всю историю страны. Совершенно новые истребители, совершенно новые бомбардировщики, совершенно новые ракеты, гиперзвуковые ракеты. У нас есть гиперзвуковые и гидрозвуковые. Вы знаете, что такое гидрозвуковые? Водные", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии. Трансляцию выступления вел телеканал C-Span.Ранее Трамп уже заявлял о наличии "гидрозвуковых" вооружений в США. Американские СМИ отмечали, что так он называет гиперзвуковые ракеты.В мае Трамп объявил о начале создания "супер-пупер" ракеты, "которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета". Позже Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, которую Трамп назвал "супер-пупер", превышала скорость звука в 17 раз. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен также заявлял, что США разместят при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России.В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение.

https://ria.ru/20201029/giperzvuk-v-evrope-1582110765.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире