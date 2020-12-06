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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201206/giperzvuk-1587869806.html
Трамп заявил о наличии у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений
Трамп заявил о наличии у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений
Президент США Дональд Трамп заявил о наличии в Америке самых современных вооружений, в частности "гиперзвуковых и гидрозвуковых", не дав дополнительных... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T09:02
2020-12-06T13:44
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии в Америке самых современных вооружений, в частности "гиперзвуковых и гидрозвуковых", не дав дополнительных пояснений."Сейчас у нас самые великие, самые современные вооруженные силы за всю историю страны. Совершенно новые истребители, совершенно новые бомбардировщики, совершенно новые ракеты, гиперзвуковые ракеты. У нас есть гиперзвуковые и гидрозвуковые. Вы знаете, что такое гидрозвуковые? Водные", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии. Трансляцию выступления вел телеканал C-Span.Ранее Трамп уже заявлял о наличии "гидрозвуковых" вооружений в США. Американские СМИ отмечали, что так он называет гиперзвуковые ракеты.В мае Трамп объявил о начале создания "супер-пупер" ракеты, "которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета". Позже Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, которую Трамп назвал "супер-пупер", превышала скорость звука в 17 раз. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен также заявлял, что США разместят при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России.В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение.
https://ria.ru/20201029/giperzvuk-v-evrope-1582110765.html
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил о наличии у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений

09:02 06.12.2020 (обновлено: 13:44 06.12.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии в Америке самых современных вооружений, в частности "гиперзвуковых и гидрозвуковых", не дав дополнительных пояснений.
"Сейчас у нас самые великие, самые современные вооруженные силы за всю историю страны. Совершенно новые истребители, совершенно новые бомбардировщики, совершенно новые ракеты, гиперзвуковые ракеты. У нас есть гиперзвуковые и гидрозвуковые. Вы знаете, что такое гидрозвуковые? Водные", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии. Трансляцию выступления вел телеканал C-Span.
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Ранее Трамп уже заявлял о наличии "гидрозвуковых" вооружений в США. Американские СМИ отмечали, что так он называет гиперзвуковые ракеты.
В мае Трамп объявил о начале создания "супер-пупер" ракеты, "которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета". Позже Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, которую Трамп назвал "супер-пупер", превышала скорость звука в 17 раз. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен также заявлял, что США разместят при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России.
В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСШАВ мире
 
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