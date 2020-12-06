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В Волгограде подросток умер от отравления газом
В Волгограде подросток умер от отравления газом
Подросток умер от отравления бытовым газом в Волгограде, ребенок был дома один, так как его мать находится в больнице, сообщает в воскресенье пресс-службы СУ СК РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T18:01
2020-12-06T18:01
2020-12-06T18:01
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 6 дек – РИА Новости. Подросток умер от отравления бытовым газом в Волгограде, ребенок был дома один, так как его мать находится в больнице, сообщает в воскресенье пресс-службы СУ СК по Волгоградской области.По информации СК, утром в субботу в частном доме в Волгограде, было обнаружено тело 14-летнего подростка, "смерть которого, по предварительным данным, наступила в результате отравления газом".По данным ведомства, мальчик и его мама снимали комнату на цокольном этаже в частном доме, а в среду женщина с вирусной инфекцией попала в больницу, школьник остался один. По информации СК, его тело обнаружил хозяин дома."Спустившись на нижний этаж, он обнаружил, что огонь в газовом котле потух, но сам прибор не отключился, и тело мальчика без признаков жизни", - говорится в сообщении СК.
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волгоград
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия
ВОЛГОГРАД, 6 дек – РИА Новости.
Подросток умер от отравления бытовым газом в Волгограде
, ребенок был дома один, так как его мать находится в больнице, сообщает в воскресенье пресс-службы СУ СК
по Волгоградской области
.
По информации СК, утром в субботу в частном доме в Волгограде, было обнаружено тело 14-летнего подростка, "смерть которого, по предварительным данным, наступила в результате отравления газом".
По данным ведомства, мальчик и его мама снимали комнату на цокольном этаже в частном доме, а в среду женщина с вирусной инфекцией попала в больницу, школьник остался один. По информации СК, его тело обнаружил хозяин дома.
"Спустившись на нижний этаж, он обнаружил, что огонь в газовом котле потух, но сам прибор не отключился, и тело мальчика без признаков жизни", - говорится в сообщении СК.