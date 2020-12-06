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Эстонию раскололи гей-браки. К власти там пришли бывшие коммунисты

Эстонию раскололи гей-браки. К власти там пришли бывшие коммунисты

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что республикой правит "необразованное, невежественное, застрявшее в средневековье правительство... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T08:00

2020-12-06T08:00

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что республикой правит "необразованное, невежественное, застрявшее в средневековье правительство Талибана*". Его возмутила позиция правящей коалиции по отношению к однополым бракам — этот вопрос давно раскалывает эстонское общество. РИА Новости разбиралось, так ли озабочены прибалтийские политики правами геев и лесбиянок или дело в другом. Что делать с волей народаНа прошлой неделе Конституционная комиссия Рийгикогу — эстонского парламента — проголосовала за то, чтобы исключить из повестки проект постановления о референдуме. Вопрос, который предполагали вынести на голосование, звучал так: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом между мужчиной и женщиной?" Как объяснил заместитель председателя комиссии Лаури Ляэнеметс, никто не понимал, что делать, если граждане ответят отрицательно. Поэтому и отозвали предложение — как противоречащее конституции. "Нет смысла ставить на голосование такой проект, если не знаешь, как потом действовать. Нельзя дурачить людей. У волеизъявления народа должны быть последствия", — подчеркнул Ляэнеметс. В парламент проект внесла правящая коалиция, куда входят центристы, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) и "Отечество". Референдум запланировали на 18 апреля 2021 года. Председатель Рийгикогу, один из лидеров EKRE Хенн Пыллуаас довольно резко высказался о том, что противодействие нежелательно. "Очень надеюсь, что оппозиция образумится и воздержится от акций за гранью нормальности — вроде саботажа или диверсий", — обратился к оппонентам Пыллуаас. Призывам не вняли. Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар сразу предупредил: его соратники намерены сорвать референдум. Один из функционеров партии Кирилл Клаус записал отмену голосования в актив социал-демократам: "Референдум по статусу семьи, которым коалиция хочет до конца расколоть общество и перессорить всех со всеми, не состоится. Социал-демократы не допустят. В том числе и потому, что его проведение, которое обошлось бы нам с вами в два миллиона евро, противоречит воле народа". Клаус сослался на опрос некой социологической компании Turu-uuringute AS, согласно которому 58 процентов избирателей заявили, что такой плебисцит им не нужен. Самый большой союзникСкандал из-за референдума об однополых браках — лишь одно из проявлений политического кризиса в Эстонии. Правящая коалиция и оппозиция вошли в клинч. Саму проблему обсуждают уже несколько лет, с принятия закона "О сожительстве", который регламентировал гомосексуальное партнерство. В ноябре правительство покинул один из лидеров EKRE, министр внутренних дел Март Хельме. Ушел после скандального заявления о том, что в Соединенных Штатах Америки нет демократии, выборы там фальсифицированы, а Джо Байден — коррумпирован. Хельме поддержал сын Мартин — министр финансов. Премьер-министр Юри Ратас устроил отцу и сыну публичный нагоняй. Хельме-младшему напомнил, что "США — наш самый большой союзник и незаменимый стратегический партнер", а старшему — что "предъявление тяжких обвинений без доказательств недопустимо". Март Хельме в ответ лишь пожал плечами: "Я не сказал ничего такого, о чем не говорят американские СМИ".Но с поста министра ушел. Эта перепалка между членами кабинета случилась, едва затих другой скандал — с участием все того же Марта Хельме. В интервью Deutsche Welle глава эстонского МВД предложил живущим в республике геям перебраться в Швецию, где к ним "более толерантны". И заодно признался в "недружелюбном" отношении к гомосексуалистам. Тогда премьер напомнил Хельме-старшему, что "дискриминация или разжигание розни запрещены законом и Эстонская Республика не оценивает ни одного жителя исходя из сексуальной ориентации". Для разнообразияУ правящей коалиции и оппозиции, помимо прав гомосексуалистов и резких высказываний Марта Хельме, есть и другие темы для дискуссий. В ноябре с поста министра образования и науки уволили Майлис Репс — обвинили в использовании служебного автомобиля в личных целях. Депутат Рийгикогу от социал-демократов Раймонд Кальюлайд, брат президента страны Керсти Кальюлайд, обратился к Центристской партии с призывом выдвинуть на должность русскоязычного кандидата. Это, по мысли парламентария, поможет наконец решить вопрос русских школ, количество которых сокращается. Кальюлайд посоветовал назначить человека, занятого именно проблемами образования, а не политическими дрязгами. "Может, эта сфера для разнообразия заслуживает руководителя, который действительно посвятит себя учителям и школам, а не улаживанию регулярных конфликтов между центристами и EKRE в правительстве", — написал он на сайте партии. Но назначили Яака Ааба, бывшего министра государственного управления. "Яак Ааб с его опытом и знаниями, безусловно, достойный кандидат для продолжения профессиональной работы", — отрекомендовал кандидата премьер-министр. Общественный деятель Леонид Цингиссер выдал другую характеристику: "Все, конец образованию на русском — Ааб его похоронит не моргнув глазом". Далее Цингиссер описал Ааба как политика, которому поручают "самые щепетильные задания, последнее из которых — покупка средств защиты от коронавируса по завышенным ценам". "Ааб — непотопляемый универсал: от первого секретаря райкома ВЛКСМ в конце 80-х до портфеля министра социальных дел", — добавил общественник. Эстонские журналисты констатировали, что к власти в республике приходит все больше экс-коммунистов. После назначения Алара Ланемана от консерваторов на пост главы МВД в правительстве теперь числятся три бывших члена КПСС. Ланеман к тому же, по сведениям прессы, был замполитом в Советской армии. Скандинавия или Восточная ЕвропаРоссийский политолог Александр Носович считает, что скандал вокруг референдума об однополых браках раздувают искусственно. "Эта тема не важна населению и не интересна. Суть конфликта — в заявлениях местных популистов, например, в словах Марта Хельме: дескать, если геям не нравится, пусть гребут себе в Швецию. Дело в том, что эстонские политики принципиально отрицают принадлежность страны к Прибалтике и Восточной Европе. Якобы Эстония исторически примыкает к Скандинавии, которую в Таллине считают самой прогрессивной частью Европы, где к меньшинствам относятся с подчеркнутым уважением. Так что это вопрос идентичности — примыкаем мы к Северной Европе или к Восточной, опоре махрового консерватизма", — объясняет эксперт. Однако, по его мнению, "консервативные" политики, в том числе и с коммунистическим прошлым, более релевантны населению Эстонии. "Претензии на "скандинавскость" — это неоправданное высокомерие, а если пользоваться жаргоном — понты. Собственную государственность республика начала с лишения прав русских и русскоязычных жителей. Эстония сделала негражданами почти треть населения. Прежде чем заниматься секс-меньшинствами, надо бы разобраться с дискриминацией по этническому признаку. Хотя в Финляндии, где шведы составляют пять-шесть процентов населения, шведский — государственный язык. Но тут пример со Скандинавии почему-то брать не хотят", — заключает Носович. Эстонский правозащитник Сергей Середенко объясняет внимание к однополым бракам тем, что в стране очень маленькое поле для политических дискуссий. "Например, нельзя спорить о том, выходить нам из НАТО или нет. Зато на тему гомосексуализма — можно", — иронизирует он. Этот вопрос вызывает отклик и у политических активистов. Противники однополых браков собрали сорок пять тысяч подписей — "за" было тридцать три тысячи. "За русские школы мы в свое время получили тридцать пять тысяч подписей", — приводит пример Середенко. Он указывает, что инициаторы референдума схитрили — попытались вынести на обсуждение вопрос, ответ на который не повлечет однозначных юридических последствий. "Если законопроект не набирает большинства на референдуме, то парламент подлежит роспуску", — напоминает правозащитник. А риторика социал-демократов, которые предложили выдвинуть на пост министра образования русскоязычного кандидата, объясняется просто — та же политическая борьба. Если в случае с референдумом они пытаются вставить палки в колеса EKRE, то разговоры о новом члене правительства — это желание получить голоса русских избирателей на местных выборах. И ничего более. *Организация запрещена и признана экстремистской/террористической в России.

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юри ратас, индрек саар, нато, джо байден, эстония, финляндия, в мире