https://ria.ru/20201206/dzhuliani-1587939136.html

Адвокат Трампа Джулиани заболел COVID-19

Адвокат Трампа Джулиани заболел COVID-19

Президент США Дональд Трамп сообщил, что тест на коронавирус его адвоката Руди Джулиани оказался положительным, при этом американский лидер назвал вирус... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T23:38

2020-12-06T23:38

2020-12-06T23:45

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

руди джулиани

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что тест на коронавирус его адвоката Руди Джулиани оказался положительным, при этом американский лидер назвал вирус "китайским".Джулиани ранее помогал Трампу оспаривать результаты выборов в некоторых американских штатах.В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, руди джулиани, дональд трамп, джо байден, сша, в мире