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Адвокат Трампа Джулиани заболел COVID-19
Адвокат Трампа Джулиани заболел COVID-19
Президент США Дональд Трамп сообщил, что тест на коронавирус его адвоката Руди Джулиани оказался положительным, при этом американский лидер назвал вирус... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T23:38
2020-12-06T23:45
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
руди джулиани
дональд трамп
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что тест на коронавирус его адвоката Руди Джулиани оказался положительным, при этом американский лидер назвал вирус "китайским".Джулиани ранее помогал Трампу оспаривать результаты выборов в некоторых американских штатах.В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, руди джулиани, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Адвокат Трампа Джулиани заболел COVID-19

23:38 06.12.2020 (обновлено: 23:45 06.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что тест на коронавирус его адвоката Руди Джулиани оказался положительным, при этом американский лидер назвал вирус "китайским".

"Руди Джулиани, на сегодняшний день самый выдающийся мэр в истории Нью-Йорка, и тот, кто неутомимо работал над разоблачением самых (определенно) бесчестных выборов в истории США, получил положительный результат теста на китайский вирус. Поправляйся скорее, Руди, мы будем продолжать", - написал американский лидер в Twitter.

Джулиани ранее помогал Трампу оспаривать результаты выборов в некоторых американских штатах.
В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Руди ДжулианиДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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