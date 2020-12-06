Депутат предупредила об угрозе эскалации конфликта в Донбассе
21:12 06.12.2020 (обновлено: 21:42 06.12.2020)
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского и его демонстративный визит в Донбасс в День вооруженных сил показывают, что в нем мало что осталось от предвыборного образа "голубя мира", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее сообщалось, что Зеленский посетил зону проведения операции в Донбассе, где встретился с украинскими военными.
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Панина напомнила, что в ходе своей избирательной кампании Зеленский собирался предложить альтернативу курсу Порошенко, получившего в народе обозначение "армовир" (армия-мова-вира). Этот курс предполагал милитаризацию страны, уничтожение русского языка и канонической церкви на Украине.
"Сегодня мы видим, что, по крайней мере, по части "ар" и "мо" Зеленский стремится продолжать прежний курс. Его сегодняшние заявления к Дню вооруженных сил Украины и демонстративный визит на Донбасс показывает, что в нем мало что осталось от образа "голубя мира", с которым он шел на выборы", - сказала Панина РИА Новости.
"Желание Зеленского выглядеть большим "ястребом", чем Порошенко, которого он распекает за "халатность" - это еще один тревожный симптом нарастающей угрозы эскалации конфликта на Донбассе", - добавила парламентарий.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.