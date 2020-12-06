https://ria.ru/20201206/donbass-1587932918.html

Депутат предупредила об угрозе эскалации конфликта в Донбассе

Депутат предупредила об угрозе эскалации конфликта в Донбассе

Заявления президента Украины Владимира Зеленского и его демонстративный визит в Донбасс в День вооруженных сил показывают, что в нем мало что осталось от... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T21:12

2020-12-06T21:12

2020-12-06T21:42

луганская народная республика

донецкая народная республика

петр порошенко

владимир зеленский

минск

оон

в мире

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского и его демонстративный визит в Донбасс в День вооруженных сил показывают, что в нем мало что осталось от предвыборного образа "голубя мира", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее сообщалось, что Зеленский посетил зону проведения операции в Донбассе, где встретился с украинскими военными.Панина напомнила, что в ходе своей избирательной кампании Зеленский собирался предложить альтернативу курсу Порошенко, получившего в народе обозначение "армовир" (армия-мова-вира). Этот курс предполагал милитаризацию страны, уничтожение русского языка и канонической церкви на Украине."Желание Зеленского выглядеть большим "ястребом", чем Порошенко, которого он распекает за "халатность" - это еще один тревожный симптом нарастающей угрозы эскалации конфликта на Донбассе", - добавила парламентарий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20201204/poroshenko-1587750154.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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луганская народная республика, донецкая народная республика, петр порошенко, владимир зеленский, минск, оон, в мире