https://ria.ru/20201206/donbass-1587908005.html

Зеленский приехал в Донбасс

Зеленский приехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область, где планирует встретиться с военными, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса главы... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T16:26

2020-12-06T16:26

2020-12-06T16:26

донбасс

владимир зеленский

донецкая область

украина

в мире

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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область, где планирует встретиться с военными, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса главы государства.Шестого декабря на Украине празднуют День Вооруженных сил страны."Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении на сайте офиса.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201121/plan-1585713319.html

донбасс

донецкая область

украина

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донбасс, владимир зеленский, донецкая область, украина, в мире