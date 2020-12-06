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Зеленский приехал в Донбасс
Зеленский приехал в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область, где планирует встретиться с военными, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса главы... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T16:26
2020-12-06T16:26
донбасс
владимир зеленский
донецкая область
украина
в мире
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область, где планирует встретиться с военными, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса главы государства.Шестого декабря на Украине празднуют День Вооруженных сил страны."Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении на сайте офиса.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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донбасс, владимир зеленский, донецкая область, украина, в мире

Зеленский приехал в Донбасс

16:26 06.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область, где планирует встретиться с военными, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса главы государства.
Шестого декабря на Украине празднуют День Вооруженных сил страны.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ДонбассВладимир ЗеленскийДонецкая областьУкраинаВ мире
 
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