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Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, за год выросло на 20 процентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T06:03
2020-12-06T09:30
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, за год выросло на 20 процентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.На 1 ноября число действующих постановлений о временном ограничении права на выезд из России составило 4,1 миллиона, тогда как годом ранее их было 3,4 миллиона. При этом, отметили в ФССП, всего за десять месяцев этого года приставы вынесли 7,5 миллиона таких постановлений.Судебные приставы считают эффективной и часто применяют в отношении злостных неплательщиков долгов такую меру воздействия, как временное ограничение выезда за границу. Ограничить человека в выезде из России пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — от десяти тысяч. В этом случае пограничники развернут должника на границе и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество

Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

06:03 06.12.2020 (обновлено: 09:30 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспортный контроль
Паспортный контроль - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, за год выросло на 20 процентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.
На 1 ноября число действующих постановлений о временном ограничении права на выезд из России составило 4,1 миллиона, тогда как годом ранее их было 3,4 миллиона. При этом, отметили в ФССП, всего за десять месяцев этого года приставы вынесли 7,5 миллиона таких постановлений.
Судебные приставы считают эффективной и часто применяют в отношении злостных неплательщиков долгов такую меру воздействия, как временное ограничение выезда за границу.
Ограничить человека в выезде из России пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — от десяти тысяч. В этом случае пограничники развернут должника на границе и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.
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