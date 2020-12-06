https://ria.ru/20201206/dolgi-1587865690.html

Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, за год выросло на 20 процентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T06:03

2020-12-06T06:03

2020-12-06T09:30

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, за год выросло на 20 процентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.На 1 ноября число действующих постановлений о временном ограничении права на выезд из России составило 4,1 миллиона, тогда как годом ранее их было 3,4 миллиона. При этом, отметили в ФССП, всего за десять месяцев этого года приставы вынесли 7,5 миллиона таких постановлений.Судебные приставы считают эффективной и часто применяют в отношении злостных неплательщиков долгов такую меру воздействия, как временное ограничение выезда за границу. Ограничить человека в выезде из России пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — от десяти тысяч. В этом случае пограничники развернут должника на границе и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.

https://realty.ria.ru/20201123/dolgi-1585907421.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество