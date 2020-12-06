https://ria.ru/20201206/devochka-1587905301.html
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
Жизни и здоровью девочки, которой полицейский выстрелил в ногу на юге Москвы, ничто не угрожает, сообщила РИА Новости в воскресенье уполномоченный по правам... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T16:08
2020-12-06T16:08
2020-12-06T16:08
ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Жизни и здоровью девочки, которой полицейский выстрелил в ногу на юге Москвы, ничто не угрожает, сообщила РИА Новости в воскресенье уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.Ранее сообщалось, что 33-летний сотрудник ППС в свободное от службы время на улице Судостроительной на юге Москвы ранил девочку при стрельбе из травматического оружия, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мужчину задержали.
https://ria.ru/20201127/kriminal-1586592243.html
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ольга ярославская, москва, происшествия