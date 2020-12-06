https://ria.ru/20201206/devochka-1587885934.html

В Москве полицейский ранил из оружия несовершеннолетнюю

В Москве полицейский ранил из оружия несовершеннолетнюю

Сотрудник патрульно-постовой службы ранил девочку при стрельбе из травматического оружия на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости начальник РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T12:12

2020-12-06T12:12

2020-12-06T13:52

владимир васенин

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы ранил девочку при стрельбе из травматического оружия на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин.По его словам, стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде. Материалы переданы в органы следствия, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (до пяти лет лишения свободы).Полицейский, ранивший из травматического оружия девочку на юге Москвы, задержан, ребенок находится в больнице, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова."Сотрудник патрульной-постовой службы территориального ОМВД задержан, находится в подразделении ведомства, где с ним проводят необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ребенок находится в одной из городских больниц, где проходит обследование", — сказала Иванова.Московская прокуратура поставила ход и результаты расследования уголовного дела на контроль, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

https://ria.ru/20201127/kriminal-1586592243.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир васенин, москва, происшествия