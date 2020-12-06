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В Москве полицейский ранил из оружия несовершеннолетнюю
В Москве полицейский ранил из оружия несовершеннолетнюю
Сотрудник патрульно-постовой службы ранил девочку при стрельбе из травматического оружия на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости начальник РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T12:12
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владимир васенин
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы ранил девочку при стрельбе из травматического оружия на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин.По его словам, стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде. Материалы переданы в органы следствия, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (до пяти лет лишения свободы).Полицейский, ранивший из травматического оружия девочку на юге Москвы, задержан, ребенок находится в больнице, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова."Сотрудник патрульной-постовой службы территориального ОМВД задержан, находится в подразделении ведомства, где с ним проводят необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ребенок находится в одной из городских больниц, где проходит обследование", — сказала Иванова.Московская прокуратура поставила ход и результаты расследования уголовного дела на контроль, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
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владимир васенин, москва, происшествия

В Москве полицейский ранил из оружия несовершеннолетнюю

12:12 06.12.2020 (обновлено: 13:52 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы ранил девочку при стрельбе из травматического оружия на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин.

"В ночь на 6 декабря сотрудниками полиции в ходе проверки сообщения граждан на службу "02" о звуках стрельбы на Судостроительной улице возле одного из жилых домов был выявлен 33-летний мужчина, который произвел выстрелы из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним", — сказал Васенин.

По его словам, стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде. Материалы переданы в органы следствия, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (до пяти лет лишения свободы).

"По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а ряд его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — подчеркнул Васенин.

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Полицейский, ранивший из травматического оружия девочку на юге Москвы, задержан, ребенок находится в больнице, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.
"Сотрудник патрульной-постовой службы территориального ОМВД задержан, находится в подразделении ведомства, где с ним проводят необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ребенок находится в одной из городских больниц, где проходит обследование", — сказала Иванова.
Московская прокуратура поставила ход и результаты расследования уголовного дела на контроль, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
 
Владимир ВасенинМоскваПроисшествия
 
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