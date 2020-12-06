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В Приморье в понедельник могут снять введенный из-за циклона режим ЧС
В Приморье в понедельник могут снять введенный из-за циклона режим ЧС
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что в понедельник вечером в регионе могут снять режим ЧС, введённый после ледяного циклона. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T10:31
2020-12-06T10:32
последствия непогоды в приморье
олег кожемяко
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что в понедельник вечером в регионе могут снять режим ЧС, введённый после ледяного циклона.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. В воскресенье движение открыли.
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последствия непогоды в приморье, олег кожемяко, русский (остров), общество

В Приморье в понедельник могут снять введенный из-за циклона режим ЧС

10:31 06.12.2020 (обновлено: 10:32 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что в понедельник вечером в регионе могут снять режим ЧС, введённый после ледяного циклона.
"Этот день приближали все люди как могли. И он состоялся, когда можно будет уже завтра к вечеру снять режим ЧС с Приморского края, потому что основной объем работ уже выполнен", - сказал Кожемяко на открытии моста на остров Русский.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. В воскресенье движение открыли.
 
Последствия непогоды в ПриморьеОлег КожемякоРусский (остров)Общество
 
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