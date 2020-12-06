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В Приморье в понедельник могут снять введенный из-за циклона режим ЧС
В Приморье в понедельник могут снять введенный из-за циклона режим ЧС
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что в понедельник вечером в регионе могут снять режим ЧС, введённый после ледяного циклона. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T10:31
2020-12-06T10:31
2020-12-06T10:32
последствия непогоды в приморье
олег кожемяко
русский (остров)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что в понедельник вечером в регионе могут снять режим ЧС, введённый после ледяного циклона.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. В воскресенье движение открыли.
русский (остров)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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последствия непогоды в приморье, олег кожемяко, русский (остров), общество