https://ria.ru/20201206/chs-1587875956.html

В Приморье в понедельник могут снять введенный из-за циклона режим ЧС

В Приморье в понедельник могут снять введенный из-за циклона режим ЧС

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что в понедельник вечером в регионе могут снять режим ЧС, введённый после ледяного циклона. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T10:31

2020-12-06T10:31

2020-12-06T10:32

последствия непогоды в приморье

олег кожемяко

русский (остров)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что в понедельник вечером в регионе могут снять режим ЧС, введённый после ледяного циклона.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. В воскресенье движение открыли.

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, олег кожемяко, русский (остров), общество