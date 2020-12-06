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В "Бутырке" умер фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга
В "Бутырке" умер фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга
Фигурант уголовного дела о взятке начальнику одного из отделов Минпромторга Василий Клепалов скончался в московском СИЗО "Бутырка", рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T17:11
2020-12-06T19:16
россия
ева меркачева
общественная наблюдательная комиссия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Фигурант уголовного дела о взятке начальнику одного из отделов Минпромторга Василий Клепалов скончался в московском СИЗО "Бутырка", рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.Она утончила, что мужчина жаловался на проблемы с сердцем. Правозащитница также добавила, что точная причина смерти пока неизвестна.Сотрудники СИЗО "Бутырка" начали проверку после смерти одного из арестованных, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Москве.
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россия, ева меркачева, общественная наблюдательная комиссия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, происшествия

В "Бутырке" умер фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга

17:11 06.12.2020 (обновлено: 19:16 06.12.2020)
 
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Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Фигурант уголовного дела о взятке начальнику одного из отделов Минпромторга Василий Клепалов скончался в московском СИЗО "Бутырка", рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Она утончила, что мужчина жаловался на проблемы с сердцем.
Правозащитница также добавила, что точная причина смерти пока неизвестна.
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.06.2020
4 июня, 19:26
Начальника одного из отделов Минпромторга задержали по делу о взятке
Сотрудники СИЗО "Бутырка" начали проверку после смерти одного из арестованных, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Москве.

"Шестого декабря в СИЗО-2 УФСИН России по Москве скончался обвиняемый по ст. 291 УК России ("Дача взятки". — Прим. ред.) гражданин К. 1954 года рождения, которому после обращения к медицинскому работнику учреждения была вызвана бригада неотложной медицинской помощи. Проведенные реанимационные мероприятия результата не дали. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. По данному факту проводится проверка", — сказали в ведомстве.

 
РоссияЕва МеркачеваОбщественная наблюдательная комиссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваПроисшествия
 
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