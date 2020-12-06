https://ria.ru/20201206/butyrka-1587912950.html

В "Бутырке" умер фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга

В "Бутырке" умер фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга

Фигурант уголовного дела о взятке начальнику одного из отделов Минпромторга Василий Клепалов скончался в московском СИЗО "Бутырка", рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T17:11

2020-12-06T17:11

2020-12-06T19:16

россия

ева меркачева

общественная наблюдательная комиссия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Фигурант уголовного дела о взятке начальнику одного из отделов Минпромторга Василий Клепалов скончался в московском СИЗО "Бутырка", рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.Она утончила, что мужчина жаловался на проблемы с сердцем. Правозащитница также добавила, что точная причина смерти пока неизвестна.Сотрудники СИЗО "Бутырка" начали проверку после смерти одного из арестованных, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Москве.

https://ria.ru/20200604/1572485621.html

россия

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2020

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россия, ева меркачева, общественная наблюдательная комиссия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, происшествия