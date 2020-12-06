В "Бутырке" умер фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга
17:11 06.12.2020 (обновлено: 19:16 06.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолючая проволока в учреждении исполнения наказаний
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Фигурант уголовного дела о взятке начальнику одного из отделов Минпромторга Василий Клепалов скончался в московском СИЗО "Бутырка", рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Она утончила, что мужчина жаловался на проблемы с сердцем.
Правозащитница также добавила, что точная причина смерти пока неизвестна.
Сотрудники СИЗО "Бутырка" начали проверку после смерти одного из арестованных, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Москве.
"Шестого декабря в СИЗО-2 УФСИН России по Москве скончался обвиняемый по ст. 291 УК России ("Дача взятки". — Прим. ред.) гражданин К. 1954 года рождения, которому после обращения к медицинскому работнику учреждения была вызвана бригада неотложной медицинской помощи. Проведенные реанимационные мероприятия результата не дали. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. По данному факту проводится проверка", — сказали в ведомстве.