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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201206/britaniya-1587939315.html
В Британии выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 17 272, умерли 231 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T23:44
2020-12-06T23:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 6 дек - РИА Новости, Наталья Копылова. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 17 272, умерли 231 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 15 539 человек, скончались 397 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 723 243 человек, умерли 61 245 заболевших.В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире

В Британии выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

23:44 06.12.2020
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 6 дек - РИА Новости, Наталья Копылова. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 17 272, умерли 231 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 15 539 человек, скончались 397 человек.
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23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 723 243 человек, умерли 61 245 заболевших.
В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АнглияВеликобританияВ мире
 
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