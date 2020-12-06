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В Британии выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 17 272, умерли 231 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T23:44
2020-12-06T23:44
2020-12-06T23:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 6 дек - РИА Новости, Наталья Копылова. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 17 272, умерли 231 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 15 539 человек, скончались 397 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 723 243 человек, умерли 61 245 заболевших.В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире