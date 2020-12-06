https://ria.ru/20201206/britaniya-1587939315.html

В Британии выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Британии выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 17 272, умерли 231 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T23:44

2020-12-06T23:44

2020-12-06T23:44

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

англия

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 6 дек - РИА Новости, Наталья Копылова. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 17 272, умерли 231 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 15 539 человек, скончались 397 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 723 243 человек, умерли 61 245 заболевших.В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

великобритания

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире