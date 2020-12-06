https://ria.ru/20201206/boeing-1587918424.html

В Иране рассказали, когда осудят виновных в крушении украинского Boeing

В Иране рассказали, когда осудят виновных в крушении украинского Boeing

Виновные в крушении украинского самолета под Тегераном будут осуждены до годовщины авиакатастрофы, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на военных. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T18:12

2020-12-06T18:12

2020-12-06T18:13

голямхосейн эсмаили

boeing 737-800

международные авиалинии украины

швеция

иран

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156320/59/1563205984_0:50:960:590_1400x0_80_0_0_3196b667cf590a9a353fcf51493e2132.jpg

ТЕГЕРАН, 6 дек – РИА Новости. Виновные в крушении украинского самолета под Тегераном будут осуждены до годовщины авиакатастрофы, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на военных.Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что шесть человек задержаны по делу о сбитом под Тегераном украинском самолете, трое были позже отпущены. Иран также заявлял о готовности выплатить компенсации семьям погибших украинцев.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

https://ria.ru/20200823/boeing-1576196073.html

https://ria.ru/20200711/1574224928.html

швеция

иран

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

голямхосейн эсмаили, boeing 737-800, международные авиалинии украины, швеция, иран, сша, украина, в мире