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В Иране рассказали, когда осудят виновных в крушении украинского Boeing
В Иране рассказали, когда осудят виновных в крушении украинского Boeing
Виновные в крушении украинского самолета под Тегераном будут осуждены до годовщины авиакатастрофы, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на военных. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T18:12
2020-12-06T18:13
голямхосейн эсмаили
boeing 737-800
международные авиалинии украины
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ТЕГЕРАН, 6 дек – РИА Новости. Виновные в крушении украинского самолета под Тегераном будут осуждены до годовщины авиакатастрофы, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на военных.Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что шесть человек задержаны по делу о сбитом под Тегераном украинском самолете, трое были позже отпущены. Иран также заявлял о готовности выплатить компенсации семьям погибших украинцев.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
https://ria.ru/20200823/boeing-1576196073.html
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голямхосейн эсмаили, boeing 737-800, международные авиалинии украины, швеция, иран, сша, украина, в мире

В Иране рассказали, когда осудят виновных в крушении украинского Boeing

18:12 06.12.2020 (обновлено: 18:13 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 6 дек – РИА Новости. Виновные в крушении украинского самолета под Тегераном будут осуждены до годовщины авиакатастрофы, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на военных.
Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что шесть человек задержаны по делу о сбитом под Тегераном украинском самолете, трое были позже отпущены. Иран также заявлял о готовности выплатить компенсации семьям погибших украинцев.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
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"Даем слово, что судебный приговор для виновных в крушении украинского самолета будет вынесен до годовщины этого печального происшествия", - цитирует IRIB слова заместителя командующего Корпусом стражей исламской революции.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 11.07.2020
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