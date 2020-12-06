В Иране рассказали, когда осудят виновных в крушении украинского Boeing
18:12 06.12.2020 (обновлено: 18:13 06.12.2020)
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что шесть человек задержаны по делу о сбитом под Тегераном украинском самолете, трое были позже отпущены. Иран также заявлял о готовности выплатить компенсации семьям погибших украинцев.
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"Даем слово, что судебный приговор для виновных в крушении украинского самолета будет вынесен до годовщины этого печального происшествия", - цитирует IRIB слова заместителя командующего Корпусом стражей исламской революции.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.