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Более 850 беженцев вернулись за сутки в Степанакерт

Более 850 беженцев вернулись за сутки в Степанакерт

Свыше 850 беженцев вернулись в свои дома в Степанакерте, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T21:46

2020-12-06T21:46

2020-12-06T21:46

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

степанакерт

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Свыше 850 беженцев вернулись в свои дома в Степанакерте, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулось более 34 тысяч беженцев.Ранее в информационном бюллетене МО РФ по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта, опубликованном на сайте ведомства, сообщалось, что за сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев вернулись 1318 беженцев.

нагорный карабах

степанакерт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, в мире