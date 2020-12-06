https://ria.ru/20201206/banany-1587938161.html

В лондонском порту нашли тонну кокаина среди бананов

В лондонском порту нашли тонну кокаина среди бананов

Британская погранслужба обнаружила партию кокаина весом больше тонны на борту грузового судна из Колумбии, перевозившего банановую мякоть. Об этом сообщило... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T23:07

2020-12-06T23:07

2020-12-06T23:07

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Британская погранслужба обнаружила партию кокаина весом больше тонны на борту грузового судна из Колумбии, перевозившего банановую мякоть. Об этом сообщило издание Evening Standard.Отмечается, что стоимость партии весом в 1060 килограммов составляет более 100 миллионов фунтов (около 10 миллиардов рублей. — Прим.ред.). Груз следовал из Колумбии в бельгийский Антверпен.Также газета сообщила, что обнаруженный 12 ноября груз стал вторым по объему за последние несколько месяцев. Так, в сентябре в этом же порту нашли партию кокаина весом в 1155 килограммов. Груз также следовал в Антверпен.

https://ria.ru/20201105/belgiya-1583261410.html

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великобритания, антверпен, колумбия, в мире