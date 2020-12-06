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Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении
Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении
Facebook заблокировал аккаунт заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова после его поста о внешнем управлении, об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T04:20
2020-12-06T04:20
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Facebook заблокировал аккаунт заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова после его поста о внешнем управлении, об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".Из опубликованного скриншота со страницы Татарова следует, что владелец аккаунта не может пользоваться соцсетью, так как учетная запись "не соответствует стандартам сообщества". На данный момент при попытке перейти на его страницу появляется сообщение о недоступности контента.Татаров разместил пост в ответ на акцию с требованием его отставки, которая прошла у Офиса президента Украины 4 декабря. В украинских СМИ ранее стала распространяться информация о том, что после назначения Татарова на должность компания, совладельцем которой является его тесть, получила землю под застройку в Киеве. Сам Татаров после этого заявил, что из-за дискредитации в СМИ обратился в полицию."До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление", — написал Татаров, комментируя акцию. Замглавы офиса Зеленского подчеркнул, что его позиция – "только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний".
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facebook, владимир зеленский, украина, в мире

Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении

04:20 06.12.2020
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание администрации президента Украины
Здание администрации президента Украины - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Facebook заблокировал аккаунт заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова после его поста о внешнем управлении, об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".
Из опубликованного скриншота со страницы Татарова следует, что владелец аккаунта не может пользоваться соцсетью, так как учетная запись "не соответствует стандартам сообщества". На данный момент при попытке перейти на его страницу появляется сообщение о недоступности контента.
Татаров разместил пост в ответ на акцию с требованием его отставки, которая прошла у Офиса президента Украины 4 декабря. В украинских СМИ ранее стала распространяться информация о том, что после назначения Татарова на должность компания, совладельцем которой является его тесть, получила землю под застройку в Киеве. Сам Татаров после этого заявил, что из-за дискредитации в СМИ обратился в полицию.
"До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление", — написал Татаров, комментируя акцию. Замглавы офиса Зеленского подчеркнул, что его позиция – "только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний".
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