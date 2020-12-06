Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201206/angara-1587860688.html
Источник назвал дату пуска "Ангары" с Плесецка
Источник назвал дату пуска "Ангары" с Плесецка
Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области планируется провести 14 декабря, сообщил РИА... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T01:03
2020-12-06T05:35
россия
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585872919_0:125:1200:800_1400x0_80_0_0_7e44a95c08b35a8b550cb01bce1427e2.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области планируется провести 14 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее о том, что пуск планируется в декабре, написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Twitter.Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого.Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20201130/roskosmos-1586939681.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585872919_110:0:1177:800_1400x0_80_0_0_ce5e8aff2e846013b31f2adaf93c59dc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин

Источник назвал дату пуска "Ангары" с Плесецка

01:03 06.12.2020 (обновлено: 05:35 06.12.2020)
 
© Фото : Минобороны РФРакета тяжелого класса АнгараА5
Ракета тяжелого класса АнгараА5 - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Фото : Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области планируется провести 14 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее о том, что пуск планируется в декабре, написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Twitter.
"Предварительно дата назначена на 14 число", - сказал собеседник РИА Новости в ракетно-космической отрасли.
Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого.
Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Макет космического ядерного буксира, на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 12:50
"Роскосмос" счел санкции США попыткой помешать полетам в дальний космос
 
РоссияПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий Рогозин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
16:57В Самарской области два человека погибли из-за падения крана в Волгу
16:56В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
16:51На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей
16:35Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству
16:32В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
16:26Зеленский приехал в Донбасс
16:26Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
16:22Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах
16:19Правозащитники заявили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии
16:15Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
16:14В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка
16:08Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
16:06США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
16:02В Югре Ми-8 с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку
15:36Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
15:21СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной
15:20Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
15:17Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете
15:15В США выявили более 210 тысяч новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния